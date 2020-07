L’associazione dell’industria dell’auto in Germania VAD stima che nel 2020 ci sarà un calo delle vendite di circa il 25%. “I mercati internazionali sono crollati in una misura che non abbiamo mai conosciuto prima d’ora”, ha affermato la presidente Hildegard Mueller, in uno statement a Berlino. Nei prossimi mesi la richiesta di auto aumenterà leggermente, ha anche aggiunto, e ci si aspetta che il taglio dell’iva in vigore dal 1 luglio fino alla fine di dicembre possa stimolare gli acquisti. Mueller ha sollecitato un pacchetto industriale ambizioso per sostenere le imprese automobilistiche. L’export potrebbe avere una contrazione del 27%: “La riduzione massiccia della produzione non avrà conseguenze pesanti solo per i produttori, ma anche per molti rifornitori. Riteniamo che l’occupazione continuerà a calare quest’anno”.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram