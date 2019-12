Il Geneva International Motor Show ha reso noti i primi relatori che interverranno al GIMS Vip Day di mercoledì 4 marzo 2020: si tratta dei vertici di Automobili Pininfarina, Extreme E, NIO, Rimac Automobili e Waymo, che saranno sul palcoscenico del Palexpo insieme alle stelle del mondo dello sport automobilistico. Tra questi, il Campione del Mondo del 2016 della Formula 1 Nico Rosberg, Jean-Éric Vergne, per ben due volte Campione del Mondo di Formula E, ai quali si aggiungono i piloti della Formula E Sébastien Buemi, Simona De Silvestro, Neel Jani e Nico Müller. A questo avvenimento esclusivo e della durata di un giorno sono attesi oltre 30.000 partecipanti, tra i quali i CEO e altri personaggi di spicco del Settore Auto e Tecnologia nonché da diversi rami industriali, rappresentanti del Governo, inviati dei media più importanti al mondo, senza dimenticare il pubblico degli appassionati di tecnologia.

“Con la novantesima edizione consolidiamo la posizione del GIMS come uno degli eventi più importanti dell’anno, su cui si incardina il Settore dell’Auto – ha commentato Olivier Rihs, Managing Director del Geneva International Motor Show – e siamo molto lieti di iniziare il GIMS 2020 con il VIP Day, che da oggi è più ricco dell’esperienza dei protagonisti, dei leader , dei tecnici e dei dirigenti che discuteranno i temi della mobilità di domani. Noi consolidiamo il GIMS nel suo ruolo di piattaforma di supporto ideale e punto d’incontro business per tutto il Settore Automotive”. Il GIMS Vip Day si focalizza su una serie di discussioni strategiche e aperte con dirigenti di spicco nel campo dell’auto e della tecnologia, nonché con le personalità provenienti da altri settori della mobilità. Tra i primi relatori che hanno confermato la loro partecipazione al Vip Day, si segnalano: Alejandro Agag, Fondatore e CEO di Extreme E e Presidente della Formula E, Roger Atkins, Fondatore e Direttore, Electric Vehicles Outlook, Sébastien Buemi, pilota Nissan della Formula E, Rajeev Chand, partner e Head of Research, Wing Capital, Shaun Collins, Fondatore e CEO di CCS Insight, Simona De Silvestro, pilota prove e sviluppo Team TAG Heuer Porsche Formula E, Neel Jani, pilota Team TAG Heuer Porsche Formula E, oltre a numerosi altri. Il GIMS Vip Day si terrà in tutti i padiglioni del GIMS, cosicché tutti i partecipanti avranno la possibilità di ammirare da vicino le anteprime mondiali ed europee presentate durante la giornata precedente, riservata alla Stampa, il 3 marzo 2020.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram