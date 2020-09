ROMA – “ChargeUpNow” è il nome dell’iniziativa globale lanciata da LeasePlan insieme al partner di ricarica intelligente PowerD, che invita i responsabili politici locali e nazionali ad attuare cinque raccomandazioni politiche specifiche per garantire un’infrastruttura di ricarica universale, accessibile e sostenibile. Il nuovo progetto è stato presentato in occasione della Settimana del clima di New York e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sempre nella cittadina americana. Le cinque raccomandazioni di ChargeUpNow prevedono di implementare una rete di stazioni di ricarica rapida disponibili al pubblico per ridurre la velocità di ricarica da ore a minuti e ridurre il carico sugli spazi di ricarica urbani; eliminare la burocrazia e facilitare l’ottenimento dei permessi per le stazioni di ricarica private vicino alle abitazioni e agli uffici; includere l’infrastruttura di ricarica in tutti gli edifici residenziali e commerciali di nuova costruzione; aumentare l’uso di energia verde da parte dei veicoli elettrici attraverso soluzioni di ricarica intelligenti che utilizzino energia solare ed eolica a zero emissioni; sviluppare partnership pubblico-privato tra imprese e governi locali per facilitare la ricarica rapida delle infrastrutture nelle zone commerciali. L’avvio della Global ChargeUpNow initiative, è stato accompagnato dalla creazione di una petizione su Change.org, a sostegno della realizzazione delle cinque raccomandazioni della politica ChargeUpNow. La petizione, che si rivolge ai governi internazionali e nazionali, è accessibile su GlobalChargeUpNow.com.



“I conducenti sono stufi della mancata azione del governo sulle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – ha dichiarato Tex Gunning, Ceo di LeasePlan – Questo è un grosso ostacolo che frena l’adozione di massa dei veicoli elettrici, che sono cruciali per combattere il cambiamento climatico e migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città. Ecco perché stiamo lanciando la nostra iniziativa Global ChargeUpNow. Insieme, vogliamo dare un messaggio chiaro e diretto ai responsabili politici nazionali e locali sulla necessità urgente di un’infrastruttura di ricarica universale, accessibile e sostenibile per i veicoli elettrici. Le soluzioni esistono già – manca solo l’azione dei responsabili politici”.

“Facilitare la ricarica dei veicoli elettrici contribuisce a molto di più che ridurre il numero di auto a benzina sulla strada – ha aggiunto Pieter Willems, fondatore di PowerD – I veicoli elettrici possono accelerare la quota di elettricità rinnovabile nella produzione complessiva di energia, immagazzinando l’elettricità in eccesso proveniente dall’energia eolica e solare nei momenti in cui la domanda di energia è bassa, ed evitare di assorbire energia nei periodi di picco, quando l’elettricità proviene da centrali elettriche fossili. I veicoli elettrici possono anche riportare l’energia nelle case durante la sera, riducendo il fabbisogno complessivo di energia fossile. I governi dovrebbero attrezzarsi con la creazione di infrastrutture di ricarica per sbloccare il più grande potenziale della mobilità elettrica intelligente”. (m.r.)

Fonte www.repubblica.it

