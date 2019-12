General Motors ha annunciato un maxi richiamo in Usa che riguarda più di 814.000 fra auto e pick-up venduti in quel mercato. Come riferisce il quotidiano Detroit Free Press, sulla base delle comunicazioni dell’azienda, l’intervento mira a risolvere problemi relativi al sistema di comando elettronico della dinamica di marcia e dei freni oltre ad anomalie ai cavi della batteria. Nel primo caso sono coinvolte quasi 464.000 veicoli, tra berline Cadillac CT6 e pick-up Chevrolet Silverado 1500 e GMC Sierra 1500 model year 2019.

GM spiega, nei documenti governativi ufficiali sul sito della National Highway Traffic Safety Administration, che a causa di un errore del software è possibile che si verifichi la disabilitazione del controllo elettronico della stabilità ESP e dell’antibloccaggio ABS, con un conseguente aumento dei rischi di incidente. La riprogrammazione del software potrà essere effettuata gratuitamente presso i dealer Gm a partire dal 27 gennaio.

Il secondo richiamo annunciato riguarda oltre 350.000 pick-up Silverado e Sierra 1500 model year 2019 e 2020. In questo caso il cavo che collega batteria e alternatore potrebbe essere difettoso e interrompere il collegamento elettrico. Le conseguenze possono essere il blocco improvviso del veicolo o addirittura l’incendio. Anche i questo caso i controlli in officina partiranno dal 27 gennaio. (ANSA)

