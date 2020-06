La gamma di Golf 8 si veste anche di R-Line. Il nuovo allestimento va ora ad ampliare la gamma dell’ottava generazione della ‘media’ di casa Volkswagen e ne esalta la natura dinamica e sportiva. All’esterno, il risultato è ottenuto mediante che rendono l’aspetto particolarmente muscoloso: cerchi in lega leggera da 17 pollici, dettagli a contrasto in nero lucido, paraurti anteriore e posteriore specifici, minigonne laterali in nero lucido, diffusore posteriore e vetri oscurati.

All’interno, invece, l’abitacolo è caratterizzato da toni scuri e materiali che esaltano la sportività. In particolare sono presenti i sedili contenitivi con appoggiatesta integrati rivestiti in tessuto e microfibra ArtVelours, il padiglione di colore nero, il pomello della leva del cambio in alluminio, il volante sportivo rivestito in pelle traforata con comandi multifunzione touch, cuciture in contrasto specifiche, grafiche sportive per il Digital Cockpit, pedaliera e poggiapiedi in acciaio inox spazzolato. Di serie, la Golf 8 R-Line è dotata di assetto sportivo irrigidito e abbassato di circa 15 millimetri rispetto alla configurazione normale, oltre che dello sterzo progressivo con un rapporto ancora più diretto al centro e con due soli giri del volante da una battuta all’altra. Il software di gestione prevede nuovi algoritmi, che ottimizzano la prontezza di risposta nei cambi di direzione. In aggiunta alle tante dotazioni specifiche, l’equipaggiamento di serie della nuova Golf 8 R-Line comprende, tra gli altri: fari a LED anteriori e posteriori, Ambient Light interno ed esterno, climatizzatore automatico Climatronic, cruise control adattivo ACC, sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e sistema di protezione predittivo dei pedoni, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, Car2X, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, strumentazione digitale Digital Cockpit da 10,25 pollici con grafiche sportive R-Line, accensione senza chiavi Keyless Go e Driving Profile Selection. In occasione del lancio sul mercato, a queste dotazioni si aggiunge il pacchetto gratuito composto da navigatore Discover Media con schermo touch da 10,25 pollici, comandi vocali naturali Natural Voice Control e Wireless App-Connect. Per Golf 8 si allarga poi anche l’offerta di motori, con l’ingresso nel listino del turbo benzina 1.5 TSI EVO ACT da 150 CV, riservato all’allestimento R-Line. Associata al cambio manuale a 6 rapporti MQ200, questa unità promette vivacità grazie alla potenza erogata tra 5000 e 6000 giri al minuto e alla corposa coppia massima di 250 Nm, disponibile costantemente tra i 1.500 e i 3.500 giri al minuto.

