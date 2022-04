Nello scenario attuale, valutare la ricostruzione dei pneumatici diventa ancora più importante. Oltre al piano europeo Fit-for-55 per il clima, che ha come obiettivo quello di sviluppare attività sempre più green, l’industria dell’autotrasporto deve anche affrontare un impatto crescente sui costi.

Secondo il Sustainable Reality Survey, tre flotte su quattro riconoscono la riduzione delle emissioni come una questione importante e il 42% delle flotte utilizza pneumatici ricostruiti – in aggiunta ad altre azioni per migliorare la sostenibilità.

I clienti Goodyear vogliono essere parte dell’economia circolare

Marc Preedy, Managing Director Replacement di Goodyear Commercial Europe, ha spiegato: <<La nostra ricerca ha mostrato che i nostri clienti vogliono essere parte dell’economia circolare, intraprendendo delle azioni concrete per migliorare la sostenibilità delle loro flotte, creando al tempo stesso valore per i clienti finali. Il 42% delle flotte intervistate utilizza attualmente pneumatici ricostruiti. Inoltre, il “Green Deal” introdotto dalla Commissione Europea vuole portare l’Europa a essere a impatto zero riguardo le emissioni entro il 2050. I nostri pneumatici di ultima generazione e le nostre soluzioni telematiche di gestione delle flotte consentono a chi sceglie Goodyear di ridurre le emissioni senza impattare le attività quotidiane. Il programma Goodyear Retreading contribuirà a migliorare ulteriormente la sostenibilità delle flotte>>.

Le soluzioni Goodyear Retreading

Le principali aziende di trasporto che utilizzano le soluzioni Goodyear Retreading possono ridurre la spesa complessiva per i pneumatici del 10% ed estendere la durata degli pneumatici di un ulteriore 150% , più del doppio rispetto alla vita di un pneumatico nuovo. Pur utilizzando il più possibile le risorse esistenti, il processo di ricostruzione Goodyear utilizza il 56% in meno di petrolio grezzo . Goodyear Retreading aumenta la vita dei pneumatici, rendendoli ricostruibili.

L’offerta può essere personalizzata in base alle esigenze specifiche. Le flotte possono scegliere tra i pneumatici TreadMax, che utilizzano l’ultima generazione di tecnologia delle carcasse e innovazioni del battistrada a basso consumo di carburante e a basse emissioni, o NextTread che offre modelli di pneumatici standardizzati e una gamma più ampia di prodotti.

<<Per decenni gli operatori delle flotte – ha concluso Preedy – si sono affidati ai pneumatici ricostruiti Goodyear TreadMax e NextTread per ridurre il costo di gestione della flotta. Ora, in combinazione con la nostra offerta endto-end di gestione delle flotte Goodyear Total Mobility, la soluzione Goodyear Retreading fa un ulte riore passo avanti nell’aiutare i gestori della flotta a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. L’altissima qualità dei prodotti Goodyear rende questo programma sostenibile sia dal punto di vista finanziario sia ambientale>> .

Le proposte di sostenibilità Goodyear

Oltre al programma di rigenerazione degli pneumatici, Goodyear offre altri modi per essere sostenibili. Grazie alla proposta di valore Goodyear Total Mobility, ai pneumatici a basse emissioni come Fuelmax Endurance e soluzioni di monitoraggio intelligente dei pneumatici, oltre FleetOnlineSolutions per creare un pacchetto di gestione degli pneumatici sostenibile ed efficiente per gli operatori delle flotte.

Ottimizzazione end-to-end

Negli ultimi mesi, Goodyear ha intensificato la collaborazione con i partner locali per la gestione delle carcasse. Ciò include l’investimento in attrezzature di ispezione shearografica all’avanguardia per un’ispezione non distruttiva ancora più accurata. Il risultato finale è una riduzione degli scarti e dei rifiuti, contribuendo al successo delle pratiche di economia circolare basate sui dati.

Lavorando con partner locali certificati per il rivestimento, Goodyear sta ottimizzando la logistica end to-end della movimentazione del rivestimento con queste modalità:

(1) con l’aiuto di eCasing, i dati vengono inseriti e monitorati automaticamente, quindi nessuna doppia azione o inserimento manuale dei dati. L’applicazione per il rivestimento è molto intuitiva e supporta tutti i modelli di business per la ricostruzione, con una tracciabilità mobile completa delle carcasse di proprietà del cliente e dei flussi di scambio delle carcasse. Tramite il cruscotto del cliente, l’app offre una facile visibilità di tutta la documentazione relativa al cliente, come le note di restituzione delle guaine o gli ordini di acquisto delle guaine;

(2) gli involucri sono ispezionati localmente invece di essere spediti per un’ispezione centrale. Solo le carcasse accettate vengono inviate agli impianti di ricostruzione Goodyear, senza spedizioni superflue di carcasse non conformi in tutta Europa.