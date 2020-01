Il nuovo Governo austriaco vuole elaborare una proposta da sottoporre alla Commissione europea per la rielaborazione delle direttive europee sull’Eurovignetta e sui pedaggi delle strade per permettere una maggiore flessibilità per la gestione dei pedaggi per i tir, in modo da poter introdurre un’ecotassa nelle zone più critiche dal punto di vista ambientale. Obiettivo della misura è quello di spostare – come ad esempio al Brennero – i transiti delle merci dalla strada alla rotaia.

Con questa misura si vogliono, inoltre, adattare i pedaggi alle altre strade di transito attraverso le alpi, come ad esempio alla Svizzera, dove i pedaggi sono più alti, in modo da evitare il traffico deviato dovuto ai costi.

Questo è quanto emerge dal programma di coalizione del nuovo Governo Övp-Verdi, che è stato presentato oggi a Vienna.



Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram