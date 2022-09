Il pranzo verrà servito presso la location millenaria di Castel d’Ario , paese natale di Tazio Nuvolari , non poteva essere altrimenti, nel 130° anniversario della sua nascita.

L’ arena di Piazza Ariostea sarà il colpo d’occhio che Ferrara riserverà ai partecipanti . Sarà poi la volta del rientro in terra mantovana, attraverso i controlli a timbro di Bondeno, Poggio Rusco e Revere.

Domenica 18 settembre , terza ed ultima tappa. Gli equipaggi faranno ritorno a Mantova. Il percorso riserverà loro le ultime sfide, quelle decisive per decretare il vincitore . Partendo da Rimini, si confronteranno con le temutissime prove cronometrate di Meldola, poi a Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 Alpha Tauri , davanti all’esperto pubblico di Piazza del Popolo.

L’arrivo sarà a Rimini , sulla promenade di Piazza Tre Martiri . Il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari chiuderà la serata, nella meravigliosa cornice felliniana del Grand Hotel di Rimini .

San Marino accoglierà il GP Nuvolari con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata ed il controllo a timbro in Piazza della Libertà, innanzi al Palazzo del Governo della più antica Repubblica del mondo.

Venerdì 16 settembre , la prima tappa. Le auto storiche partiranno da Piazza Sordello , il cuore della città lombarda. Attraverseranno le suggestive strade dell’Emilia , fino ad arrivare all’ Autodromo di Modena : break per il pranzo e prove cronometrate. Si continuerà poi sugli Appennini fino ad Imola , nel celebre “ Autodromo Enzo e Dino Ferrari ” che ospita anche gare di Formula 1. Infine, sulle colline romagnole verso il Mare Adriatico con arrivo a Cesenatico . La suggestiva location del Grand Hotel da Vinci aprirà le porte ai partecipanti per la serata.

Con una particolare sensibilità alle tematiche inerenti la salvaguardia dell’ambiente, verrà riproposta anche quest’anno l’iniziativa “ Gran Premio Nuvolari Green ”, un’importante azione di ecologizzazione realizzata con il patrocinio del Comune di Mantova. L’impatto ambientale provocato dalla circolazione delle auto storiche partecipanti all’evento verrà compensato dalla piantumazione, in aree selezionate, di un numero tale di alberi ad alto fusto da bilanciare l’emissione totale di CO2.

Dal 15 al 18 settembre 315 equipaggi provenienti da tutto il mondo e selezionati da un’apposita commissione, a testimonianza dell’affermata rilevanza internazionale dell’evento, percorreranno i 1.100 km del tracciato con i “ bolidi di ieri ”, attraversando i suggestivi paesaggi di Lombardia , Emilia Romagna, Toscana , Marche e Veneto e potranno godere dello straordinario fascino delle bellezze dell’Italia centro-settentrionale , in quella che è considerata una delle gare più belle e avvincenti al mondo .

A meno di due settimane dalla manifestazione, cresce il fermento da parte di partecipanti, appassionati e grande pubblico per quella che si prospetta un’edizione speciale ricca di novità. Infatti proprio quest’anno si festeggia il 130° anniversario della nascita del Mantovano Volante , una ricorrenza importante che verrà celebrata al meglio grazie allo sforzo organizzativo di Mantova Corse con l’intento di far rivivere con rinnovato entusiasmo la leggenda sportiva di Tazio Nuvolari .

Una decina di giorni ci separano dalla partenza della 32ª edizione del Gran Premio Nuvolari , l’ evento internazionale di regolarità per auto storiche più tecnico d’Italia che ogni anno vede convergere a Mantova il gotha dei classic enthusiasts per onorare il mito del pilota che più di ogni altro ha segnato la storia dell’automobilismo del XX secolo, il “ Grande Tazio ”.

Dal 15 al 18 settembre la 32^ edizione della gara di regolarità per auto storiche più tecnica d’Italia. 1.100 km per onorare Tazio Nuvolari a 130 dalla nascita, il pilota che più di ogni altro ha segnato la storia dell’automobilismo del XX secolo

