ROMA – Un altro passo in avanti per la guida autonoma in Gran Bretagna. Le prime prove reali di una flotta di veicoli a guida autonoma di Project Endeavour inizieranno in settimana sulle strade di Oxford aperte alla normale circolazione dei veicoli. La pattuglia pronta a scendere in strada è composta da sei Ford Mondeo, preparate dalla specialista Oxbotica per la guida autonoma di livello 4, e percorrerà una tratta di 14 chilometri dalla stazione di Oxford Parkway alla stazione ferroviaria principale di Oxford. Lo svolgimento dei test èprogrammato a tutte le ore del giorno e della notte, consentendo ai veicoli autonomi di Oxbotica di sperimentare così un’ampia varietà di scenari di traffico, in diverse condizioni meteorologiche.Project Endeavour, è un progetto di ricerca e sviluppo avviato nel 2019 ed è supportato dal Governo britannico, con una durata prevista fino all’autunno del prossimo anno con test concreti sui veicoli autonomi nelle metropoli del Regno Unito. Il programma, a cui si sono recentemente aggiunti Transport Research Laboratory, il British Standards Institution e Oxfordshire County Council, si articolerà con una serie di test della guida autonoma in diversi contesti urbani e permetterà di sviluppare progetti di coinvolgimento con le autorità e le comunità locali per aiutarle a prepararsi a un futuro lancio di servizi di veicoli a guida automatizzata.“Le prove dei veicoli di livello 4 sono un’importante pietra miliare, mantenendo il Regno Unito in testa al settore nel portare i benefici di questa tecnologia nell’uso tradizionale – ha dichiarato Camilla Fowler, responsabile dell’automazione del Transport Research Laboratory – Questi avvincenti test, e quello che impariamo nel garantire la sicurezza e a incoraggiare l’interoperabilità, apriranno nuove opportunità per molte altre dimostrazioni di ricerca in tutto il Regno Unito, anticipando le tanto attese prove pubbliche su larga scala”.“È emozionante far parte di Project Endeavour. L’Innovation Hub del Consiglio della Contea dell’Oxfordshire è stato all’avanguardia della mobilità autonoma negli ultimi quattro anni – ha aggiunto Laura Peacock, Innovation Hub manager presso Oxfordshire County Council – I progressi che sono stati fatti nell’ecosistema del Connected Autonomous Vehicle sono enormi, passando da simulazioni, prove in ambienti isolati e ora alle prime prove pubbliche dal vivo su strada a Oxford. Stiamo lavorando con i partner per creare un approccio sistematico che consenta ad altre autorità locali di impegnarsi e interagire con le sperimentazioni Cav nelle loro regioni, il che ci porta molto più vicini al fatto che le sperimentazioni Cav diventino una realtà per portare benefici alle nostre comunità e al Plc del Regno Unito”.