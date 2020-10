ROMA – Nel pieno della pandemia di Covid-19, con la necessità di evitare il più possibile i contatti interpersonali per il rischio di contagio, dalla Cina agli Stati Uniti è cresciuta sensibilmente la flotta di veicoli autonomi, adibiti prevalentemente al trasporto di oggetti, alimenti o medicinali. Finora però si tratta solo di esperimenti sporadici, che hanno alle spalle grandi aziende, visto l’ingente investimento finanziario necessario. Ma in un futuro non lontano potrebbe non essere più così. La società pionieristica di tecnologia autonoma StreetDrone ha infatti lanciato la prima soluzione software di guida autonoma al mondo gratuita da scaricare e accessibile tramite abbonamento mensile. Significa in sostanza che per intraprendere un servizio di trasporto autonomo le aziende non dovranno più investire ingenti capitali ma potranno limitarsi ai costi operativi dell’attività.

ll software autonomo ‘Enterprise ASLAN’ di StreetDrone è espressamente rivolto alle aziende con un interesse per le applicazioni autonome a bassa velocità, come per esempio le consegne dell’ultimo miglio o il trasporto urbano di passeggeri, che potranno così diffondersi più velocemente. Scaricabile gratuitamente su ‘project-aslan.org’, il software precompilato offre capacità di guida autonoma nel mondo reale convalidate da prove su autostrade pubbliche, nonché capacità di simulazione completa per gli utenti senza accesso all’hardware del veicolo senza conducente, eliminando così la necessità di investimenti in una piattaforma hardware specifica. In particolare ‘Enterprise ASLAN’ contiene i dati di 22 veicoli autonomi che sono stati impiegati in prova in una varietà di casi in varie località in tutto il mondo, da Hong Kong al Regno Unito. ll software autonomo di StreetDrone opera attraverso una interfaccia grafica (GUI) intuitiva, che elimina la necessità per gli operatori di avere capacità di codifica o ingegneria specifiche. Ciò significa che le aziende non dovranno più investire in competenze tecniche, concentrandosi invece sulla realizzazione commerciale dei vantaggi delle soluzioni autonome.

Il pacchetto Enterprise ASLAN include anche una gamma di moduli di formazione per aiutare le aziende a progettare applicazioni da utilizzare in mercati e ambienti specifici, compresi i driver di sicurezza e la formazione sull’ingegneria del software. In particolare, sono compresi tutorial video e guide di avvio rapido, in modo che gli utenti possano facilmente installare il software ed eseguire una simulazione in meno di 30 minuti. Inoltre il software è in grado di funzionare su qualsiasi veicolo e non è legato esclusivamente ai veicoli StreetDrone. “Enterprise ASLAN è il nostro prossimo passo nella missione di portare l’autonomia alla portata di qualsiasi azienda per la quale la tecnologia autonoma potrebbe essere un punto di svolta nel loro mercato”, ha affermato Mike Potts, CEO di StreetDrone. “Molte aziende semplicemente non contemplano soluzioni senza conducente perché sono terrorizzate dai costi e dalla mancanza di opzioni sul mercato. Quindi abbiamo deciso di affrontare il problema dal punto di vista del cliente rendendo i costi inferiori e ammortizzabili. Abbiamo eliminato la necessità di piattaforme hardware e veicoli specialistici e se il cliente desidera portare la propria esperienza internamente, Enterprise ASLAN fornisce una piattaforma di formazione per trasferire tale conoscenza “.Fonte www.repubblica.it

