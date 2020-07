I pneumatici Hankook Ventus S1 evo 3 ev sono il primo equipaggiamento per Porsche Tycan. Il modello di pneumatico è stato appositamente sviluppato per le necessità del veicolo elettrico della casa di Stoccarda, nella dimensione 225/55R19 XL 103Y sull’asse anteriore, 275/45R19 XL 108Y sull’asse posteriore e ‘NF0’ sul fianco. Il Ventus S1 evo 3 ev nasconde numerosi perfezionamenti tecnici che ottimizzano le prestazioni delle auto sportive elettriche. “Siamo orgogliosi – ha commentato Sanghoon Lee, Presidente di Hankook Europe – di equipaggiare con i nostri pneumatici la prima auto sportiva completamente elettrica di Porsche. Fornire il primo equipaggiamento per veicoli premium sportivi è già una tradizione per Hankook. I nostri ingegneri hanno dimostrato che con i nostri prodotti siamo ben preparati per le nuove richieste nel campo delle auto sportive elettriche e pertanto siamo ben posizionati per il futuro”. La struttura del battistrada del Ventus S1 evo 3 è stata adattata nella versione ev per la Porsche, in modo tale da ridurre di circa tre decibel in particolare quei rumori di pneumatico che potrebbero essere percepiti come fastidiosi all’interno del veicolo, a causa dell’assenza del rumore del motore. Per soddisfare gli standard elevati dovuti alle alte prestazioni delle auto sportive elettriche, il pneumatico è rinforzato con la cosiddetta tecnologia di imballaggio del tallone, oltre ad avere un’elevata rigidità laterale per manovre precise anche a velocità elevate.

“Con lo sviluppo degli pneumatici per la Porsche Taycan – ha spiegato Klaus Krause, Capo del Centro europeo di ricerca e sviluppo di Hankook – il nostro team di sviluppo è passato a dimensioni completamente nuove e siamo orgogliosi del risultato.

Per gli ingegneri che si occupano del primo equipaggiamento, un progetto di sviluppo di questo tipo rappresenta una sfida speciale, perché risolvere il conflitto degli obiettivi nell’ottimizzazione di vari criteri di prestazione su un veicolo elettrico come quest’auto sportiva ad alte prestazioni, richiede il più alto livello di competenza e le tecnologie più moderne”.

Per soddisfare le specifiche necessità di un veicolo come la Porsche Taycan, gli sviluppatori di Hankook hanno scoperto anche un processo di vulcanizzazione per il composto del pneumatico, che garantisce il giusto equilibrio tra temperatura, tempo dedicato e pressione. Di conseguenza, Ventus S1 evo 3 ev ha una resistenza del 30 per cento superiore rispetto a un composto standard per battistrada. La resistenza all’abrasione è migliorata del 5 per cento rispetto al modello convenzionale e la resistenza al rotolamento è migliorata complessivamente del 13 per cento.

