La gamma premium, con la carrozzeria suv, spinge i noleggi di Hertz nel 2019. In particolare, secondo il bilancio della compagnia di ‘rent a car’, il successo della flotta ‘alto di gamma’ è stato guidato per il 70% dal fatturato estivo, grazie ai turisti provenienti principalmente da Usa, Australia e Sud America. In ascesa anche il numero degli ospiti dall’Europa, soprattutto da UK, Benelux e Germania.

Geograficamente la performance positiva si è concentrata nelle città di Firenze e Venezia, che si distingue anche nella stagione invernale ancora aperta. Il modello suv ha confermato il suo incontrastato dominio con innalzamento della richiesta a doppia cifra. Il suv si conferma ancora la tipologia più richiesta dei modelli di medie e grandi dimensioni, tutti 4×4 con gomme da neve nel periodo invernale. Nel dettaglio, sull’intero anno rimane incontrastata la grande richiesta dei modello Audi Q7 e Audi Q8 (anche in inverno); in estate grande successo per i modelli Range Rover Velar e Land Rover Discovery, nella versione Sport; bene anche la Volvo XC90 che si è contraddistinta come auto più richiesta nel periodo invernale. Nelle altre categorie, invece, bene le richieste dei modelli Audi A4 Avant e Mercedes-Benz Classe C Station Wagon. Per quanto riguarda i veicoli 8 posti, nel periodo estivo la richiesta si è rivolta maggiormente a Mercedes-Benz Classe V (veicolo di alta gamma), mentre Mercedes-Benz Vito per i 9 posti è stato molto richiesto nel periodo invernale.

Il fiore all’occhiello di Hertz Italia nel corso del 2019 resta la Selezione Italia, gamma che si è arricchita di nuove proposte tra cui la Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con i suoi 510 CV, la Fiat 500 Jolly ‘Spiaggina’ Icon-e, equipaggiata con un motore elettrico, per rivivere lo stile degli anni ’60 nel pieno rispetto dell’ambiente, fino alla Alfa Romeo Giulia Veloce Grand Tour. La Spiaggina insieme alla Alfa Romeo Giulia Gran Tour rappresentano il risultato di una partnership tra Hertz Italia e Garage Italia Customs, iniziata nel 2019 che vedrà nuovi sviluppi nel corso del 2020. Ma il protagonista indiscusso di Selezione Italia è stato Maserati Levante, la più scelta tra le italiane sia nella stagione estiva che in quella invernale. Per il 2020 Hertz intende proseguire il trend dello scorso anno, concentrandosi su un adeguato bilanciamento della flotta, soprattutto riguardo il modello suv, con investimenti in Selezione Italia, che fin dal lancio ha ottenuto riconoscimento crescente da parte del pubblico.

