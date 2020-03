Fra le supercar che avrebbero dovuto essere esposte al Salone di Ginevra e che si sono dovute accontentare di una presentazione virtuale, la Hispano Suiza Carmen Boulogne occupa un posto tutto particolare, non solo per essere una inconsueta fuoriserie made in Spain (è progettata e costruita a Barcellona) ma anche perché porta nel mondo delle hypercar elettriche una nota di originalità e personalizzazione fuori dagli schemi.

Derivata dalla berlinetta Carmen presentata lo scorso anno, questa versione ancora più esclusiva (prezzo da 1,6 milioni di euro) è stata battezzata Boulogne in ricordo del passato agonistico della Hispano Suiza. Il riferimento è alla George Boillot Cup, una gara di resistenza della durata 3 ore e mezzo che si disputò nel 1921 attorno alla cittadina di Boulogne – allora non inserita nel nucleo urbano di Parigi – e che vide una Hispano Suiza H6 Coupé combattere con grande impegno per la vittoria. La Carmen Boulogne non ha velleità agonistiche, ma mette a disposizione con il suo propulsore 100% elettrico la rispettabile potenza di 1.114 Cv, facendo scattare la berlinetta catalana da 0 a 100 km/H in 2,6 secondi e assicurando una velocità massima di 290 km/h. Tra le prerogative della versione Boulogne rispetto alla Carmen, oltre alle sospensioni ottimizzate con assetto più sportivo e gestione della coppia con torque vectyoring, va segnalato un risparmio di 60 kg nella massa – grazie all’ampio ricorso al carbonio – che in questa variante ferma l’ago della bilancia a 1.630 kg.

