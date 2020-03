Kia Motors Corporation ha nominato Ho-sung Song come nuovo global president, con il preciso incarico di guidare l’azienda nell’avanzamento del Plan S, la strategia a medio-lungo termine volta a stabilire progressivamente una posizione di leadership nel futuro del settore auto. Prenderà dal primo aprile la posizione occupata da Han-woo Park, che rimarrà in azienda come consulente.

Song ha 57 anni ed è attualmente a capo delle operazioni globali di Kia. Vanta una vasta esperienza nel settore automobilistico nonché esperienza nelle operazioni all’estero.

Prima della sua attuale posizione, Song è stato presidente di Kia Motors Europe, presidente di Kia Motors France e responsabile del gruppo di pianificazione delle esportazioni di Kia Motors Corporation.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram