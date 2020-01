Va bene nel 2019 il comparto delle due ruote per Honda. La casa giapponese conferma la sua leadership assoluta di mercato con il 23,7% (pari a 54.839 veicoli immatricolati) e il primo posto tra gli scooter con il 31,4% (pari a 41.696 scooter immatricolati) – e una novità: la conquista del primo posto anche nella classifica moto, con il 13,3% di quota, equivalente a 13.143 motociclette immatricolate.

Nella classifica degli scooter, in particolare, come avviene ormai ininterrottamente dal 2013, è la gamma SH ad occupare le prime tre posizioni, una leadership rinforzata tre anni fa dall’arrivo dell’unico ‘suv a 2 ruote’, l’X-ADV, rapidamente asceso al vertice del gradimento tra i maxiscooter.

Nel comparto moto premiata la ricchezza della gamma Honda, ampia e articolata in tutte le cilindrate, dalla Monkey 125 alla GL1800 Gold Wing, passando per le CB500 dedicate alla patente A2 e per le naked della serie Neo Sports Café. In questo contesto spicca il risultato di vendite ottenuto dall’Africa Twin, nella cilindrata di 1.000 cc fino a ottobre, affiancata da novembre dalla nuova versione di 1.100 cc.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram