Si allarga la famiglia di Honda Civic Type R, con l’arrivo di due nuove versioni, Limited Edition e Sport Line.

Basate sulle prestazioni sportive della Type R GT standard, le due nuove versioni vanno ad aggiungersi alla gamma della pluripremiata berlina a trazione anteriore. Con la Civic Type R Limited Edition, Honda lancia la versione più estrema della sua berlina super sportiva a trazione anteriore. Costruita per essere la più potente Type R mai realizzata, la Limited Edition è caratterizzata da nuovi componenti leggeri, interni essenziali e guida dinamica. La seconda novità della gamma Type R è invece la versione Sport Line. Progettata per i clienti che cercano una berlina ad elevate prestazioni con un look contemporaneo, la Sport Line è dotata di uno spoiler posteriore con altezza ridotta, cerchi in lega da 19″ e interni neri, conservando le prestazioni eccezionali e la personalità estrema di ogni Type R che si rispetti. Tutte le versioni della nuova gamma Honda Civic Type R 2020, inclusa la già esistente Type R GT, sono state interessate da profondi miglioramenti stilistici. Il paraurti anteriore è stato aggiornato con un design più morbido, mentre i contorni dei fendinebbia inferiori hanno un nuovo elemento simmetrico che integra una superfice a lame sottile e slanciata.

I gruppi ottici full LED ridisegnati e le luci diurne completano il restyling, in continuità con l’intera gamma Civic. Le nuove prese d’aria più ampie, la griglia più sottile, insieme al nucleo del radiatore ridisegnato, offrono un passaggio di aria aumentato del 13 per cento rispetto alla versione precedente.

Questi miglioramenti permettono di ridurre la temperatura del liquido di raffreddamento fino a 10 gradi (test interni Honda), nelle situazioni estreme come in pista. La Civic Type R GT 2020 sarà disponibile a partire da aprile, al prezzo di 42.400 euro.

