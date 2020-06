Debutta un nuovo prodotto assicurativo firmato Husqvarna e P&T Insurance Broker Srl. La nuova polizza assicurativa si chiama 4H Protection ed è pensata su misura per tutti i possessori di moto Husqvarna che necessitano di ampie possibilità di personalizzazione. La polizza prevede un massimale superiore a quello previsto per legge, oltre alla rinuncia alla rivalsa e alla guida libera sempre comprese. Offre inoltre ai possessori di moto Husqvarna la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di garanzie aggiuntive, quali furto e incendio, assistenza stradale, infortuni del conducente, minikasko per l’abbigliamento e tutela legale. Per sviluppare e offrire 4H Protection, Husqvarna Motorcycles Italia si avvale della partnership di P&T Insurance Broker SRL, intermediario assicurativo specializzato nell’offrire soluzioni complete per il mondo delle due ruote e che opera in collaborazione con Parodi e Tigani Srl, punto di riferimento nel panorama nazionale per i programmi assicurativi riservati ai motociclisti.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram