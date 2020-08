Sarà un format ibrido tra digitale e fisico l’evento organizzato da Hyundai per presentare i primi di settembre alla SHIFT Mobility Convention, parte di IFA 2020, la propria strategia per la mobilità del futuro. Un evento a cui prenderà parte con un discorso di apertura lo stesso Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe Michael Cole, che spiegherà la transizione da produttore di automobili a fornitore di smart mobility.

La casa coreana ha anche in serbo di organizzare un palcoscenico digitale con un panel dedicato alla mobilità a idrogeno intitolato “Fuelling the future – paving the way to a Hydrogen Society“. Il panel sarà aperto da Albert Biermann, Presidente e Head of R&D di Hyundai Motor Group, che condividerà la visione del brand sulla coesistenza tra diverse soluzioni di mobilità ecosostenibile, per poi passare a un approfondimento sulla tecnologia a idrogeno fuel cell. Durante il panel – a cui sarà possibile assistere in live streaming attraverso l’IFA Xtended Space – Hyundai ospiterà una discussione aperta sulle fonti di energia pulita per la mobilità a zero emissioni del futuro, tra cui la tecnologia fuel cell e i prossimi passi verso una società a idrogeno.

