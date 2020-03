Il lancio della nuova generazione di Hyundai Elantra, oltre a costituire un momento di grande offensiva sul fonte del mercato nordamericano (delle serie precedenti in Usa ne sono state vendute 3,4 milioni di unità) indica un trend che – nel post coronavirus – potrebbe caratterizzare le attività di comunicazione delle grandi Case automobilistiche verso la stampa e i social. Elantra 2021 è stata infatti svelata la scorsa notte durante un mega evento organizzato, senza lesinare in effetti speciali, ai The Lot Studios di West Hollywood in California.

Uno spettacolo degno del migliore Cirque du Soleil che. diffuso in streaming in tutto il mondo via You Tube (https://www.youtube.com/watch?v=T6Ya9ECTjFc), ha polarizzato l’attenzione di oltre 70mila addetti ai lavori di ogni angolo della terra. Certo, le prove su strada dei nuovi modelli non potranno essere organizzati virtualmente – come si fa con i videogiochi – ma il format hyper-tecnologico, a esclusivo uso delle telecamere, scelto da Hyundai potrebbe dare una ‘spallata’ a tante manifestazioni espositive. Ma veniamo a Elantra che, pur non interessando il mercato europeo, indica con le tante novità quelli che potrebbero essere i contenuti e lo stile delle prossime Hyundai. La settima generazione di questo modello, definita ‘coupé a quattro porte’ è completamente nuova e sfrutta una inedita piattaforma che consente anche la produzione di varianti ibride. Oltre alla fabbricazione in Corea del Sud, a Ulsan, dove inizierà ad essere prodotta per il mercato interno in autunno (la denominazione, in questo caso, è Avante) la nuova Elantra sarà il modello centrale delle attività di Hyundai Motor Manufacturing Alabama, a partire da fine anno. Secondo modello con la nuova identità di design definita Sensiness Sportiness, la Elantra presenta un passo più lungo – a tutto vantaggio dell’abitabilità – un abitacolo più ampio e una linea del tetto più bassa, che ne aumenta la dinamicità e l’eleganza. Debuttano una plancia completamente ridisegnata con un volante dal disegno davvero originale e due schermi multimediali da 10,25 pollici riuniti sotto un solo cristallo. Tra le altre novità la chiave digitale (opzionale) che consente di sbloccare, avviare e guidare Elantra tramite uno smartphone e quindi senza chiave fisica e il sistema di riconoscimento vocale con funzioni Speech-to-Definition e Deep Definition Understanding per numerosi controlli della vettura.

Oltre che nella variante con il 4 cilindri 2.0 L MPI Ciclo Atkinson da 147 Cv, nuova Elanta porterà al debutto una versione ibrida che unisce un 4 cilindri 1.6 L GDI Ciclo Atkinson e un’unità elettrica da 32 kW, per una potenza di sistema di 139 Cv, capace di un consumo (norme EPA) di 4,7 litri per 100 km.

