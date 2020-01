Hyundai ha scelto lo stabilimento Assan Otomotiv Sanayi a Izmit, in Turchia per la produzione della nuova i10. Il più recente modello della gamma ‘i’ by Hyundai, sarà disponibile sul mercato europeo a partire da febbraio 2020.

Nuova Hyundai i10 è una city-car compatta ideata specificatamente per il mercato europeo. La piccola city car si caratterizza per il suo design giovane e dinamico, un pacchetto di sicurezza notevole e una connettività ai vertici della categoria. Il motto “Go Big”, che accompagna il lancio di Nuova i10, lancia un messaggio importante dimostrando che anche una city car può pensare in grande.

“I nostri clienti hanno parlato, e noi li abbiamo ascoltati – ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann, Vice Presidente Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europe – Con la nuova i10, offriamo il miglior pacchetto connettività e sicurezza del segmento delle city-car, e un design ancora più caratteristico e dinamico, il tutto senza compromettere spaziosità e praticità e a un prezzo accessibile. Inoltre, producendo questo modello per l’Europa, Hyundai dimostra ancora una volta il proprio interesse nei confronti del mercato del vecchio continente”.

Hyundai i10: ma che bella questa city car

La nuova Hyundai i10 è l’ultima generazione di city-car Hyundai. Oltre a un design completamente nuovo ed elegante, il modello è 20 mm più ampio e 20 mm più basso rispetto a quello precedente, che gli dona un look più ampio e più sportivo. Con un volume di 252 litri, il bagaglio è tra i più capienti del segmento. Hyundai i10 presenta una gamma di funzionalità di connettività avanzate, tra cui il nuovo sistema Bluelink e l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Tutte le funzionalità sono integrate nel touchscreen a colori da otto pollici. La nuova Hyundai i10, inoltre, offre il pacchetto di sicurezza più completo della sua categoria con numerosi sistemi di guida assistita e tecnologie avanzate, nonché il pacchetto di sicurezza attiva Hyundai SmartSense.