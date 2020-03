Rivelati da Hyundai, in un video walkaround con Raf Van Nuffel, head of Product Marketing & Pricing di Hyundai Motor Europe, i dettagli della nuova i20.

Nel dettaglio, gli interni di i20 si presentano con un design elegante, caratterizzato dal cruscotto rialzato e dall’illuminazione ambientale a LED, che contribuiscono a dare un senso di spaziosità. Un tratto saliente del design è il pattern a linee orizzontali che enfatizza la larghezza della fascia anteriore. Una serie di nuove immagini sottolineano la presenza del cluster digitale da 10,25 pollici e dello schermo touchscreen centrale da 10,25 pollici, che si combinano visivamente aumentando l’eleganza e il comfort visivo degli interni.

Il modello è inoltre equipaggiato con funzioni di infotainment avanzate: la compatibilità con Android Auto e Apple Car Play in modalità wireless, un sistema Bose Premium a otto speaker dotato di subwoofer e la ricarica wireless degli smartphone. Il bagagliaio arriva a 351 litri (+25 litri rispetto alla versione precedente). Gli interni presentano un’ulteriore possibilità di personalizzazione con dettagli Lime Green che si vanno ad aggiungere alle opzioni in nero (Black Mono) o in una combinazione di nero e grigio (Black & Gray).

Nuova Hyundai i20 è dotata di uno dei più completi pacchetti di connettività e di sicurezza della categoria grazie ai sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense e di nuove funzionalità come il Navigation – based Smart Cruise Control (NSCC) – che sfrutta il sistema di navigazione per anticipare le curve o i rettilinei in arrivo sulle autostrade e regola automaticamente la velocità per una guida più sicura – e l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) – che adatta autonomamente la velocità ai limiti previsti.

Dal punto di vista della motorizzazione, Hyundai i20 è per la prima volta disponibile con un sistema mild-hybrid a 48 volt che ne aumenta l’efficienza in termini di consumi ed emissioni.

Questa tecnologia è disponibile in combinazione al motore 1.0 T-GDi turbo benzina, come opzione sulla versione da 100 CV e di serie sulla versione più potente da 120 CV. Altra nuova funzionalità è la trasmissione manuale intelligente a sei marce (iMT) abbinata al sistema a 48 volt.

