Hyundai ha svelato oggi il teaser della nuova I20, che si caratterizzerà per il design completamente rivoluzionato e rappresenterà il primo modello in Europa a interpretare la nuova cifra stilistica Hyundai ‘Sensuous Sportiness’, pensato per riflette l’armonia tra quattro elementi fondamentali: proporzione, architettura, stile e tecnologia.

Questo nuovo paradigma intende conquistare gli occhi e il cuore dei consumatori, creando un valore emozionale e donando ai modelli un aspetto sempre più distintivo. Le immagini teaser mostrano che Nuova Hyundai I20 avrà un look più sportivo e dinamico. La griglia anteriore, che corre orizzontalmente verso le fiancate, determina le caratteristiche proporzioni di una carrozzeria bassa e larga, enfatizzate anche dalla firma luminosa che ne rafforza la presenza su strada.

La parte posteriore è completata dal design orizzontale del fanale che si collega al vetro posteriore. Internamente, per migliorare l’eleganza e l’estetica sono stati combinati il nuovo cluster digitale e il sistema di infotainment, che presentano due schermi da 10,25 pollici ciascuno. Nuova Hyundai I 20 sarà svelata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2020.

