Al via la produzione della nuova Hyundai i30. La casa coreana ha annunciato che proprio in questi giorni la produzione del nuovo modello è stata avviata ieri nello stabilimento europeo Hyundai Motor Manufacturing Czech. La nuova i30 rappresenta l’ultima evoluzione delle auto Hyundai di segmento C, unica sul mercato a essere proposta nelle versioni berlina, Fastback e Wagon. i30 è anche stato il primo modello della famiglia ‘i’ e la prima vettura ad essere prodotta nello stabilimento nella Repubblica Ceca. A partire dal lancio nel 2007, la gamma i30 ha registrato oltre un milione di unità vendute in Europa.

“Hyundai i30 è sempre stata uno dei nostri modelli di successo in Europa – ha commentato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe – ed è realizzata in Europa per i clienti europei, a partire dal design e dallo sviluppo fino all’assemblaggio finale”.

La nuova Hyundai i30 ha un nuovo design e avanzati sistemi di connettività e sicurezza, con l’aggiunta di powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V. L’allestimento sportivo N Line sarà per la prima volta disponibile anche sulla Nuova i30 Wagon in aggiunta alle versioni berlina e Fastback. Il design della i30 cambia sotto vari aspetti: la vista frontale, in cui si inserisce la griglia con un motivo grafico 3D, punta a far risaltare un look a sviluppo orizzontale che sottolinea l’aspetto dinamico.

I nuovi proiettori più sottili con tecnologia LED MFR, insieme alle nuove luci diurne a V, completano il rinnovato design del frontale. Nella parte posteriore, Nuova i30 5 porte si aggiorna con un nuovo design del paraurti, sviluppato per migliorare le prestazioni aerodinamiche, mentre le luci posteriori a LED combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l’anteriore e il posteriore. Nuova i30 è inoltre disponibile con nuovi cerchi diamantati in lega da 16 o 17 pollici.

Sul fronte motorizzazioni, al top della gamma c’è il nuovo 1,5 litri T-GDI da 160 CV abbinato a un sistema Mild Hybrid a 48 volt, disponibile con il cambio a doppia frizione 7DCT o con un cambio manuale intelligente a 6 velocità (iMT). L’iMT scollega il motore dalla trasmissione dopo che il conducente rilascia l’acceleratore: questo consente all’auto di entrare in due possibili livelli di modalità coasting, a seconda delle condizioni.

Con il primo livello il motore gira al minimo mentre con il secondo livello il propulsore viene temporaneamente spento per risparmiare ancora più carburante. Anche il motore benzina T-GDI 1,0 litri da 120 CV è ora abbinato al sistema ibrido a 48V, proposto con cambio manuale intelligente a 6 marce o con il cambio a doppia frizione a 7 marce. Il sistema Mild Hybrid sarà di serie anche sul propulsore diesel 1,6 litri da 136 CV, offerto sia con cambio manuale iMT che con cambio automatico 7DCT. La gamma di propulsori comprende anche il motore diesel 1,6 litri da 115 CV, disponibile con un cambio manuale a 6 marce.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram