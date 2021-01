SEUL – Il chairman del colosso coreano, Euisun Chung, ha parlato chiaro: il 2021 sarà l’anno della svolta per la Hyundai, tutta tesa all’innovazione della qualità e salto in alto per la cultura aziendale. Il messaggio di Chung è arrivato ai dipendenti del Gruppo in tutto il mondo, delineando di fatto il futuro della marca: “Dobbiamo tutti rimanere fedeli alla nostra

missione, che – ha spiegato – è realizzare il sogno dell’umanità di una mobilità sicura e libera, e di una vita di pace”, ha sottolineato il Chairman Chung, aggiungendo che “il 2021 dovrebbe essere l’anno in cui dare il via alla nostra grande trasformazione in un nuovo motore di crescita”.Chung ha inoltre sottolineato l’importanza di compiere coraggiosi progressi in termini di eco-compatibilità, tecnologia futura e competitività di business.In particolare, è stato evidenziato il bisogno duraturo di dare priorità a “qualità e sicurezza” e in quanto il Chairman del Gruppo ha incoraggiato tutto il personale e i partner commerciali a collaborare per “rendere la qualità e la sicurezza delle priorità assolute”.

Nell’era post-pandemia prevarranno valori sociali e stili di vita diversi dal passato”, ha affermato il Chairman in apertura del discorso. “E di conseguenza, solo le aziende preparate a continue trasformazioni sopravvivranno e cresceranno”. Chung ha anche manifestato fiducia nel fatto che il 2021 sarà un anno decisivo per Hyundai Motor Group come catalizzatore per investimenti e innovazioni sostenibili a lungo termine. “Dobbiamo quindi pensare al 2021 come un punto di svolta per dare forma alla nostra crescita futura e prepararci a diventare il first mover di una nuova era”. Il Chairman ha presentato una visione per trasformare il Gruppo in un nuovo motore di crescita ampliando la quota nel mercato eco-friendly, assicurando capacità tecnologiche future e rafforzando la competitività di business in collaborazione con tutti i membri del Gruppo. “La nostra grande trasformazione in un nuovo motore di crescita è possibile solo quando siamo tutti a bordo insieme”, secondo il Chairman Chung. “Se perseveriamo unendo i nostri cuori e le nostre capacità, sono fiducioso che supereremo tutte le sfide e le trasformeremo in nuove opportunità di crescita”.



“Con il lancio di nuovi veicoli basati sulla piattaforma EV recentemente presentata, la E-GMP (Electric-Global Modular Platform), prevediamo di fornire interessanti opzioni di mobilità ecologica che riflettano adeguatamente i diversi gusti e le esigenze dei clienti a prezzi più ragionevoli”, ha affermato il Chairman in merito alla visione del Gruppo di diventare un brand ecologico globale di alto livello. “Inoltre, la nostra tecnologia di celle a combustibile a idrogeno, riconosciuta come la più avanzata al mondo, verrà estesa a diversi settori della mobilità e dell’industria per contribuire a raggiungere la neutralità nelle emissioni di carbonio con il brand HTWO (Hydrogen + Humanity)”, ha concluso.