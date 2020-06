Un nuova partnership per Hyundai che sceglie l’esploratore svizzero Bertrand Piccard. La casa coreana ha infatti annunciato una nuova collaborazione paneuropea Piccard, che tra le sue attività ha anche quella di presidente della Fondazione Solar Impulse. Celebre alle cronache per essere stato il primo uomo a volare in mongolfiera intorno al mondo senza mai fermarsi e il primo a compiere il giro del mondo su un aereo a energia solare, Piccard è impegnato attivamente sul fronte della protezione dell’ambiente e con la sua Solar Impulse Foundation studia soluzioni che affrontino le sfide ambientali, favorendo al tempo stesso la crescita economica. Già Brand Ambassador per Hyundai in Francia, nel 2019 Piccard ha battuto il record mondiale per la distanza più lunga percorsa con un veicolo a celle a combustibile, grazie a soli 6 kg di idrogeno. L’esploratore elvetico ha infatti percorso 778 km attraverso la Francia su Hyundai NEXO, in un tour durante il quale ha incontrato diverse personalità di spicco della politica e dell’industria dell’idrogeno. Nella sua avventura con Hyundai, Piccard ha testato la Ioniq e ora guida un esemplare di Kona Electric. “Bertrand Piccard è un precursore della mobilità pulita – ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing e Product di Hyundai Motor Europe – e con il suo approccio olistico condivide con Hyundai lo stesso spirito progressista. Poter contare su una collaborazione con una personalità forte e indipendente come la sua ci aiuterà a sviluppare ulteriormente le nostre attività in termini di soluzioni di mobilità pulita e priva di emissioni, man mano che continueremo a progredire nella costruzione della nostra leadership in questo campo”. Piccard è un noto pioniere nello sviluppo di soluzioni innovative di mobilità. Scienziato, psichiatra, inventore ed esploratore, è stata la prima persona a viaggiare per il mondo in mongolfiera. Nel 2016 ha di nuovo circumnavigato il globo, questa volta con un rivoluzionario aereo a energia solare chiamato Solar Impulse. Convinto sostenitore della mobilità ecosostenibile, ha dato vita ad una fondazione a cui ha dato lo stesso nome, con l’obiettivo di promuovere soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente nell’affrontare le diverse sfide del nostro tempo. “Dopo aver volato in giro per il mondo su un aereo alimentato esclusivamente ad energia solare – ha detto Piccard – non avrei potuto guidare nient’altro che un’auto a basse o zero emissioni.

Questa è esattamente l’opportunità che Hyundai mi offre.

Diventare ambasciatore di questo brand è quindi una scelta che è, per me, tanto logica quanto ecologica”.

