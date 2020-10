ROMA – Un nuovo centro a metà strada fra quartier generale e laboratorio da cui far uscire tutte le idee migliori per la mobilità del futuro made in Corea. E’ questo l’obiettivo dell’enorme progetto battezzato Hyundai Motor Group Innovation Center, un mostro di 44.000 metri quadri di cui 28.000 coperti, la cui costruzione sarà completata entro la fine del 2022 nel cuore di Singapore. “La struttura spianerà la strada alle aziende coreane per investimenti nel territorio, partnership con fornitori e PMI locali, e per collaborazioni con le nostre università e istituti di ricerca”, ha dichiarato Lee Hsien Loong, primo ministro di Singapore “L’obiettivo è di avere in circolazione i nostri veicoli con energia più pulita entro il 2040, in linea con i nostri impegni nell’Accordo di Parigi. Ci auguriamo che ciò apra nuove aree di crescita per la nostra economia e crei posti di lavoro stimolanti per gli abitanti di Singapore.”

Tre le direzioni strategiche. Per prima cosa Hyundai incrementerà il valore del lavoro e la dignità dei lavoratori attraverso una trasformazione digitale antropocentrica. Svilupperà sistemi innovativi che combinano tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, l’ICT e i big data per creare un ambiente lavorativo in cui le potenzialità creative vengono soddisfatte e il valore umano viene accresciuto. In secondo luogo, verrà costruito un ambiente di smart mobility orientata ai clienti, dove i prodotti verranno fatti su misura per i bisogni di questi ultimi.

Fra gli obiettivi del nuovo centro c’è anche quello di offrire in futuro la possibilità di acquistare e personalizzare i veicoli online usando uno smartphone, facendo iniziare immediatamente la produzione tramite la tecnologia on-demand di Hyundai. Si potrà vedere la propria auto mentre viene assemblata presso lo HMGICS, e una volta che il veicolo sarà pronto per la spedizione, verrà trasferito allo Sky Track lungo 620 metri, dove sarà possibile testarlo. A sua volta lo Sky Track sarà posizionato sul tetto del moderno innovation lab da sette piani di HMGICS, situato nel Jurong Innovation District (JID). JID favorisce il modo in cui le organizzazioni collaborano riunendo i vari nodi dell’avanzato ecosistema di produzione in un unico distretto, allo scopo di creare un unico e avanzato hub di produzione. Progettato per ospitare l’intera filiera della produzione, il Jurong Innovation District ospita un vivace ecosistema di ricercatori, fornitori di tecnologia e formazione, e di produttori moderni.

“Lo Hyundai Motor Group Innovation Center perseguirà un’innovazione della catena di valore orientata alle persone per un cambio di paradigma della mobilità”, ha dichiarato Euisun Chung, Chairman di Hyundai Motor Group. “Offriremo prodotti e servizi fatti su misura sui bisogni dei clienti. Sono sicuro che le innovazioni che nasceranno da HMGICS modelleranno la nostra futura società globale per il meglio, e contribuiranno al progresso dell’umanità”. (f.p.)

Fonte www.repubblica.it

