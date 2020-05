Hyundai Santa Fe celebra 20 anni e per l’occasione la casa sudcoreana annuncia novità sul modello, il più longevo del brand nel mercato europeo. Giunto alla quarta generazione, nel corso degli anni è stato protagonista di una notevole evoluzione in termini di design, sicurezza e tecnologia, aprendo la strada all’arrivo di nuove dotazioni e funzionalità su tutti i modelli del brand. Nei prossimi mesi Hyundai lancerà un’evoluzione dell’attuale Santa Fe, con nuovi propulsori elettrificati e aggiornamenti in termini di design.

Dopo il suo lancio, vent’anni fa, Santa Fe è diventata rapidamente uno dei modelli Hyundai più conosciuti al mondo.

Prende il nome da una città del sud-ovest degli Stati Uniti ed è stato il primo suv del brand, svolgendo un ruolo fondamentale nell’affermazione di Hyundai nel segmento. Diversamente dagli altri modelli Hyundai, Santa Fe ha un proprio logo che affianca il nome a un sole, mentre il suo appellativo è rimasto immutato nel tempo, portando avanti la sua eredità fino ai giorni nostri.

Negli ultimi 20 anni, sono più di 5.260.000 le unità diSantaFevendute in tutto il mondo.

Hyundai ha presentato per la prima volta la Santa Fe al pubblico europeo durante il Salone di Ginevra del 2000. La prima generazione presentava un look massiccio ma raffinato ed era sostanzialmente un modello più lungo e largo di molti dei suoi rivali nel segmento (dal 2003 era disponibile con motore più potente e un sistema a quattro ruote motrici computerizzato).

Nel 2006 è arrivata la seconda generazione (svelata al North American International Motor Show) con un nuovo motore diesel da 2,2 litri e un aggiornato V6 da 2,7 litri a benzina. Sul modello viene introdotta per la prima volta la terza fila di sedili (da cinque a sette posti).

Dal 2012 è stata la volta della terza generazione che ha puntato tutto su sicurezza e connettività. Attualmente è disponibile la quarta generazione dal design ancora più audace e dotata del pacchetto di sicurezza SmartSense.

Tra le dotazioni di sicurezza è presente anche il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance, che analizza un’area a 180 gradi dietro al veicolo, avvertendo il conducente e azionando i freni se necessario per evitare collisioni. Inoltre, per la prima volta su una vettura Hyundai, la quarta generazione di Santa Fe offre un full head-up display ed è disponibile con un avanzato sistema di trazione integrale a controllo elettronico HTRAC che trasferisce la coppia alle ruote anteriori o posteriori utilizzando diverse modalità di guida e adattandosi alle diverse condizioni della strada.

