ROMA – Avete presente Airbnb nel mercato immobiliare, Netflix in quello televisivo e Spotify in quello musicale? Si paga un abbonamento mensile e poi se il servizio non interessa più si disdice. E chi si è visto si è visto. Il costruttore cinese Lynk & Co, marchio di proprietà congiunta di Geely e Volvo Cars, vuole utilizzare la stessa formula per lo sbarco nei principali paesi europei, tra cui l’Italia, delle sue automobili. Dalla piattaforma che presto verrà messa online si potrà, pagando un ticket d’ingresso di 500 euro, ordinare una vettura e riceverla a casa entro

un paio di giorni, tenerla per un mese e poi decidere se pagare altri 500 euro per prolungare il servizio di altri 30 giorni oppure riconsegnare l’auto. Massima libertà, dunque, e con tutto incluso, bollo, assicurazione, assistenza e pneumatici. Il cliente dovrà solo mettere la benzina o l’elettricità.Il primo modello che Lynk & Co lancerà in Europa, infatti, è il Suv ibrido 01, disponibile anche in versione plug-in, della taglia all’incirca di una Volvo XC40 con la quale condivide la piattaforma modulare MFA. ‘’Invece di acquistare un’auto, diventi un membro di Lynk & Co”, ha detto il Ceo del costruttore cinese, Alain Visser, durante una presentazione a Göteborg, in Svezia. Tutte le operazioni si potranno fare online, ma per vedere l’auto o provarla ci saranno gli store e una serie di pop-up store, cioè dei container itineranti che possono essere allestiti e smontati in giornata.Per l’assistenza Lynk & Co si appoggerà alla rete Volvo, ma è previsto il ritiro e la consegna a domicilio. E non è finita qui. Se si vuole risparmiare sul canone mensile si potrà decidere di condividere la vettura con altri membri della community Lynk&Co. Il prezzo per il subaffitto parte da una tariffa base fissata dalla Casa, che include anche il costo dell’assicurazione integrativa, dopodiché sta ai singoli proprietari fissare i prezzi del noleggio e tutti gli altri dettagli. Un po’ come avviene sul mercato delle case per le vacanze con Airbnb, comprese le garanzie di identificazione, di pagamenti sicuri e di recensioni per isolare gli affittuari trasandati. Alla fine il ‘proprietario’ della vettura non solo potrebbe azzerare il costo mensile del canone ma anche, secondo i calcoli della Casa, guadagnarci qualcosa. Prima città a ospitare uno store Lynk&Co sarà entro fine ottobre Amsterdam, in Olanda, scelta proprio per la sua “alternatività” all’auto nei sistemi di trasporto. “Vogliamo cominciare da lì proprio perché non siamo un marchio di automobili tradizionale’’, ha affermato Visser. Entro fine anno è previsto lo sbarco a Göteborg e già dall’anno prossimo nei principali Paesi europei verranno inaugurati dei pop-up store, dove sarà possibile osservare da vicino le vetture disponibili. “Vorremmo avere nel mondo dell’auto lo stesso ruolo rivoluzionario che hanno avuto Airbnb nel mercato immobiliare, Netflix in quello televisivo e Spotify in quello musicale. Come questi ultimi non vendono CD ma musica, noi non vediamo automobili, ma mobilità”. Vediamo se l’Airbnb dell’automobile riuscirà a sfondare. Fonte www.repubblica.it