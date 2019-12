Il gruppo delle Ict Dba, di Villorba, quotato sul segmento Aim di Borsa Italiana, ha raggiunto un’intesa con Emme Retail, società della distribuzione di carburanti di Vigonza (Padova), per la commercializzazione in Italia di Gl+, software di gestione delle reti e delle stazioni di servizio basato su soluzioni Cloud.

“Grazie a questo accordo – ha rilevato l’amministratore delegato di Dba, Raffaele De Bettin – il Gruppo espande la propria area di azione in Italia nel settore Ict per le reti di distribuzione di carburante, mettendo a sistema esperienze e know how sviluppati sia in Italia sia nei Balcani”.

Il contratto prevede per Dba Progetti, società controllata dal Gruppo, una quota fissa per il diritto di esclusiva e una variabile in base alle vendite per una stima complessiva di circa 300 mila euro di ricavi per ciascuno dei quattro anni di durata dell’intesa.

