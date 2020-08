ROMA – Una novità battezzata Color Head Up Display e che sa tanto di film di fantascienza è entrata a pieno titolo fra le tecnologie di bordo dei modelli Citroen. Immaginate di essere alla guida, in autostrada o in città fa lo stesso, e di ricevere tutte le informazioni necessarie non più dal touchscreen ma da un visore trasparente a scomparsa. Basta premere un pulsante e tutto ciò che vi serve – velocità di marcia, impostazioni del regolatore e limitatore di velocità, limiti di velocità, indicazioni del navigatore – comparirà a colori davanti ai vostri occhi, sulla parte superiore della plancia tra il volante e il parabrezza, all’interno quindi del vostro campo visivo senza che dobbiate distogliere lo sguardo dalla strada. Quando la cosa non vi interessa più basta che premiate lo stesso pulsante e il Color Head Up Display si richiuderà su se stesso lasciando visibili sul quadro strumenti tutte le informazioni utili alla guida.

Un bel gingillo alla Star Trek che si aggiunge ad altre tecnologie che aumentano la soglia la sicurezza, come l’Active Safety Brake, il sistema di frenata di emergenza, o il Sistema di sorveglianza dell’angolo morto, che avvisa il conducente mediante l’accensione di una spia nei retrovisori della presenza di un veicolo nei punti non visibili intorno all’auto. O ancora come l’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, che modifica addirittura la traiettoria del veicolo. Tutti sistemi che si trovano sulla maggior parte dei modelli Citroen, mentre il Color Head Up Display è disponibile al momento solo sul Suv C3 Aircross, sul Berlingo, sullo SpaceTourer, e naturalmente sulle ultime arrivate, Nuova C4 e Nuova ë-C4 100% ëlectric.



