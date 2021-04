ROMA – Piccoli automobilisti green crescono con i giocattoli. A settanta anni dal lancio del primo modellino pressofuso la Matchbox produrrà la prima automobilina realizzata al 99% con materiali riciclati e certificata “Carbon Neutral”. A sancire questa storica svolta, frutto della strategia “Drive Toward a Better Future”, sarà la fedele riproduzione Matchbox Tesla Roadster, disponibile nei negozi a partire dal prossimo anno. La Mattel, di cui Matchbox è parte, ha annunciato la sua tabella di marcia della sua futura produzione che vedrà realizzare tutte le auto pressofuse, i playset e gli imballaggi con il 100% di plastica riciclata, riciclabile o a base biologica entro il 2030. Il nuovo marchio Matchbox con una gamma ancora più ampia prevede quindi nuove linee di prodotti e confezioni che presentano materiali più ecologici e innovativi nei veicoli, nei playset e nelle confezioni.

E poi ancora, miglioramento del riciclaggio dei consumatori attraverso il design del prodotto e l’etichettatura dell’imballaggio, un approccio generale a tema ecologico al gioco, con più offerte di prodotti per veicoli elettrici e caricatori di veicoli elettrici nei playset delle stazioni di rifornimento. “Fin dalla nascita della moderna auto pressofusa quasi 70 anni fa, Matchbox ha utilizzato il design e l’innovazione per collegare i bambini con il mondo reale che li circonda attraverso il gioco – ha spiegato Roberto Stanichi, global head of vehicles della Mattel – Matchbox si sta impegnando a utilizzare il 100% di materiali plastici riciclati, riciclabili o a base biologica per fare la propria parte nell’affrontare i problemi ambientali e dare alla prossima generazione di fan di Matchbox la possibilità di aiutarci a dirigerci verso un futuro sostenibile”.

Insomma, sarà possibile constatare l’impegno di Matchbox nel campo della sostenibilità attraverso prodotti con imballaggi a zero plastica, l’utilizzo di contenuti certificati dal Forest Stewardship Council (Fsc) nella carta e nei materiali in fibra di legno, sugli scaffali, già a partire da ora. Il primo veicolo die-cast ad avere un imballaggio a zero plastica include il popolare assortimento Matchbox Power Grabs con una varietà di veicoli in scala 1:64 su licenza e originali Matchbox, mentre una confezione da cinque a tema Ev è ora disponibile con un contenitore interno in carta riciclata.

Oltre a introdurre l’imballaggio a plastica zero, Matchbox sta promuovendo un corretto riciclaggio e il recupero dei rifiuti. Progettata per la riciclabilità con parti riutilizzabili, la componente elettronica nei playset è concentrata in un singolo modulo facilmente rimovibile per aiutare a rendere il processo locale di riciclaggio dei rifiuti elettronici più facile. L’etichettatura “How2Recycle” aiuta poi i consumatori sulle procedure per il corretto smaltimento dei materiali di imballaggio. Matchbox sta anche esplorando modi per ridurre l’uso di energia, le emissioni di carbonio e i rifiuti nelle operazioni di produzione, mantenendo inalterati gli standard qualitativi dei suoi prodotti. La nuova serie di automobiline giocattolo basate su veicoli reali elettrici e ibridi, con i relativi accessori, punta quindi a sensibilizzare i bambini sui temi dell’impatto ambientale dell’automobilismo per un futuro più green.