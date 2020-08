Ricaricare l’auto diventa sempre più facile: arriva il primo caricabatterie sul mercato statunitense in grado di permettere la comunicazione da veicolo a caricabatteria con il sistema Plug and Charge. Questa nuova tecnologia consentirà ai conducenti di avvicinarsi a un caricabatterie, e dopo aver collegato il cavo al loro veicolo ed aver fatto il pieno di elettricità, pagare automaticamente e in modo sicuro, grazie alla tecnologia smart della loro auto, senza bisogno di contanti, carte di credito e intermediari. Inoltre il caricabatterie in questione può ricaricare un veicoli elettrico fino all’80 per cento in 15 minuti. Come ha affermato il CEO di Tritium Jane Hunter nella sua presentazione, la tecnologia Plug and Charge significa che “il veicolo diventa la carta di credito quando si parla con il caricabatterie”.

Questo grado di comodità e la capacità da 175 kilowatt rendono il caricabatteria ideale per le flotte commerciali che hanno necessità di tempi rapidi. L’azienda osserva che il nuovo caricabatterie è l'”ideale per le aree ad alta popolazione e può essere facilmente sistemato presso stazioni di rifornimento, aree di servizio, comuni, servizi pubblici, negozi al dettaglio, scuole e infrastrutture pesanti come miniere e porti”. Per quanto riguarda la resistenza al caldo e al freddo, Hunter ha detto nella presentazione, che il caricabatterie è “è stato sviluppato qui, nell’Australia calda e polverosa, per resistere a caldo, umidità, polvere e sale”.

Fonte www.repubblica.it

