ROMA – Non ci sono incentivi nè aiuti di alcun genere da parte del governo, eppure in Australia le vendite di veicoli elettrici in un anno sono triplicate. E’ soltanto l’inizio ma soprattutto è un ottimo segnale, sostiene un rapporto dell’Electric Vehicle Council (EVC) anche se la quota di mercato è ancora bassa (0,6%, ben al di sotto del 2,5/5 per cento di altri Paesi più avanti nello sviluppo della mobilità a zero emissioni.

Quella che invece è in deciso incremento è la rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, in particolar modo quelle adibite al rifornimento veloce. Sempre secondo il rapporto dell’Evc, l’Australia dispone attualmente di 2.307 stazioni di ricarica pubbliche, inclusi 357 caricatori rapidi, il che rappresenta un aumento del 40 per cento nell’ultimo anno. L’autonomia media delle batterie dei veicoli elettrici disponibili in Australia è di 400 chilometri.

L’amministratore delegato dell’Evc, Behyad Jafari, ha affermato che l’aumento delle vendite è dovuto anche alla disponibilità di più modelli. Ora ci sono 28 modelli elettrici in vendita, otto con un prezzo inferiore a 65.000 dollari australiani. Altri sei sarebbero dovuti arrivare prima della fine del 2021, di cui due con un prezzo inferiore a 50.000 dollari, afferma il rapporto del consiglio. Jafari ha dichiarato al Guardian Australia: “Una grande sfida per l’Australia è rappresentata dal fatto che ogni altro paese sviluppato ha politiche per il sostegno all’elettrico in atto.

Abbiamo più volte sentito di case automobilistiche che stavano progettando di portare veicoli nel Paese, ma si sono dovute confrontare con l’assenza di sostegno politico”.

Il governo Morrison ha promesso che una strategia nazionale per i veicoli elettrici sarebbe stata annunciata entro la metà di quest’anno, ma il tutto è stato rinviato. Le vendite di veicoli elettrici – che includono ibridi plug-in – sono passate da 2.216

nel 2018 a 6.718 nel 2019, afferma il rapporto dell’EVC. Jafari ha dichiarato che circa l’80 per cento delle vendite è rappresentato da veicoli completamente elettrici. Nel 2020 i veicoli elettrici venduti sono stati 3.226, nonostante un calo complessivo del 20 per cento nelle vendite di veicoli a causa della pandemia Covid-19.

I produttori che attualmente vendono auto elettriche in Australia sono Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Tesla, Volvo, Porsche, Audi, Bmw, Mercedes, Jaguar e Renault, afferma il rapporto.Fonte www.repubblica.it

