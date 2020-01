Il Festival di Sanremo ha scelto Suzuki come Auto Ufficiale della sua 70a edizione, che si svolgerà dal 4 all’8 febbraio prossimi nella suggestiva e tradizionale cornice del Teatro Ariston.

Suzuki accosta la sua immagine all’evento crossmediale più importante del panorama italiano: un motivo di grande orgoglio e di prestigio per la Casa di Hamamatsu, e allo stesso tempo, una straordinaria opportunità di Brand Exposure.

Suzuki ha scelto il Festival di Sanremo per entrare in contatto con un pubblico ampio e trasversale e per dare massima visibilità ai modelli che compongono la gamma Hybrid, che nel hanno avuto un ruolo determinante nelle vendite arrivate a livelli record in Italia. Per il futuro, Suzuki prevede di ampliare il listino della gamma dotata di tecnologia Hybrid.

