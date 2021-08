ROMA – Il mondo dell’automotive è nel pieno di una profonda trasformazione trainata dalla doppia rivoluzione della transizione elettrica e della guida automatizzata. Un’anticipazione di quello che ci riserverà il prossimo futuro arriverà in occasione dello “Iaa Mobility 2021”, il salone automobilistico internazionale in programma dal 6 al 12 settembre prossimi al Messe München trade fair center di Monaco di Baviera. Tra le varie case automobilistiche partecipanti, la Hyundai ha annunciato che lì svelerà la sua visione del futuro della mobilità e la propria roadmap verso la sempre più ricercata neutralità carbonica. Negli ultimi anni la casa coreana ha avviato la transizione per consolidarsi come fornitore di soluzioni di mobilità smart, oltre a disporre della più ampia gamma di propulsori elettrificati sul mercato.

L’ampliamento e la diversificazione del business sono stati ottenuti attraverso importanti investimenti nella mobilità del futuro, che abbracciano i veicoli elettrici a batteria, a celle a combustibile a idrogeno, e la guida autonoma. E proprio nel corso del salone tedesco, la Hyundai annuncerà la prossima fase della sua vision per il futuro, che estenderà a tutti i settori della mobilità l’impegno nei confronti delle “zero emissioni”, che comprendono anche le strategie per raggiungere la neutralità carbonica. Sia i visitatori dello stand Hyundai a Monaco, sia gli utenti che si collegheranno online, potranno quindi scoprire come come il marchio coreano utilizzerà le proprie tecnologie nel campo dei veicoli elettrici e a idrogeno nel futuro. Infine, non mancheranno nemmeno delle anticipazioni sulle nuove soluzioni dimensionali e di mobilità sostenibile basate sulla vision “Progress for Humanity” di Hyundai. (maurilio rigo)