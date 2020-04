“Una notizia che non esiste, posso escludere la sua fondatezza”. Così il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani esclude la possibilità che il Gp di Monza possa essere tolto dal nuovo calendario 2020 della Formula 1 per via del Coronavirus, secondo quanto pubblicato oggi dalla tedesca Bild. “Stiamo trattando giornalmente con Liberty Media e – aggiunge Sticchi – posso dire che molto probabilmente Monza si correrà a porte chiuse”

Dopo l’annuncio del patron della Formula 1 Chase Carey nella giornata di ieri, il quale ha confermato l’ipotesi di ripartenza fissata per il 5 luglio in Austria, la tedesca Bild ha pubblicato una prima bozza del mondiale che si aprirà la prossima estate che non prevederebbe il Gran Premio d’Italia a Monza e il mitico Gp del Belgio a Spa-Francorchamps.

Una esclusione che non ha nessun fondamento per il presidente dell’Aci Sticchi Damiani “Posso escludere la fondatezza – ha detto all’ANSA – già ieri Chase Carey ha detto espressamente che il campionato comincerà in Austria il 3 luglio e continuerà in Europa fino a Monza. Lo ha detto lui ieri mattina, ma poi noi abbiamo contatti continui con loro. Stiamo trattando ovviamente per una gara a porte chiuse. La Francia che era a luglio ha rinunciato per problemi locali. Noi ci sentiamo tutte le settimane e stiamo trattando su come organizzare il Gp. Non so come venga fuori questa notizia. Ovviamente sarà un sacrificio per noi, ovviamente non abbiamo alcun interesse a organizzare un Gran Premio senza pubblico per tanti e tanti motivi. Stiamo cercando la quadratura del cerchio, quando manca il pubblico è comunque una componente delle entrate totali che viene a mancare. E comunque il problema c’e’ “.

Secondo il giornale tedesco, la stagione europea sarebbe composta da soli tre appuntamenti, con Spielberg, Silverstone e Hungaroring che ospiterebbero rispettivamente due GP l’uno. Per le gare autunnali, invece, il Circus si sposterebbe in Asia e in America, con la Cina inserita a cavallo tra i GP di Russia e Giappone. Bahrain e Vietnam si piazzerebbero tra novembre e dicembre, poco prima del gran finale previsto per il 13 dicembre ad Abu Dhabi.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram