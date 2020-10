Si chiama Smart Check-in, ed è un nuovo servizio premium gratuito della Locauto che permette di ridurre al minimo i tempi di attesa ritirando l’auto direttamente in parcheggio nella massima sicurezza ed igiene possibile.

Il noleggio, si sa, in tempo di Covid-19 sta cambiando pelle e lo Smart Check-in va proprio in questa direzione di distanziamento sociale perché l’utente – dopo aver fatto la registrazione al portale MyLocauto – collegare rapidamente le proprie prenotazioni (anche quelle già effettuate) al proprio profilo personale.Così una volta terminata la procedura di Smart Check-in, il giorno del ritiro il cliente potrà recarsi direttamente in parcheggio senza più bisogno di recarsi al banco di noleggio, firmare la lettera di noleggio digitale su un tablet, ritirare le chiavi e partire.

“Il servizio di Smart Check-in” aggiunge Raffaella Tavazza, Vice President Locauto “rappresenta una svolta nel mondo del noleggio auto, ponendo Locauto come primo car rental italiano ad offrire un servizio diretto al parcheggio senza richiedere l’iscrizione ad un loyalty program, un servizio quindi davvero alla portata di tutti i nostri clienti”.

“Associando alla prenotazione uno strumento di pagamento” prosegue Raffaella Tavazza “i tempi di attesa vengono ridotti al minimo, consentendo così al cliente di potersi recare, durante gli orari di apertura della location, direttamente in parcheggio per il ritiro della macchina. Qualora ci fosse la necessità di ritiro fuori orario il cliente può sempre optare per Locauto Elefast, il noleggio full self-service attivo 24 ore su 24 nei principali aeroporti italiani”.

“Grazie a questa innovazione Locauto tende una mano anche al tema della sostenibilità ambientale” conclude Raffaella Tavazza “il portale MyLocauto, infatti, è completamente paper-free, con tutte le comunicazioni, il contratto ed i relativi termini e condizioni dei servizi che vengono condivisi con il cliente in formato digitale, compresa la firma per il ritiro e la riconsegna dell’autovettura, che avvengono tramite tablet”.

