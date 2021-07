ROMA – Il noleggio a lungo termine è per sua natura un servizio versatile, in grado di adattarsi a scenari di mobilità in costante evoluzione. Le major del noleggio nell’ultimo anno hanno rimodellato la propria offerta e messo in campo nuovi servizi a forte contenuto di innovazione per dare risposte concrete ai propri clienti in un periodo in cui la programmazione è sempre più faticosa e complessa.

La flessibilità durante la pandemia è diventata il nuovo imperativo. Ald Automotive Italia ha intercettato questa domanda e negli ultimi mesi ha puntato con forza sul mid-term, oltre che sul noleggio a lungo termine tradizionale, per andare incontro alle mutate esigenze delle aziende, delle Partite Iva e dei privati. Ma c’è di più perché in queste settimane Ald ha lanciato un’offerta tagliata a misura di vacanze estive, puntando con ALD Flex su noleggi da 30 giorni in su, un prodotto che su questo intervallo di tempo riesce a mettere in campo tariffe decisamente più competitive rispetto ai rent-a-car.

L’offerta estiva di Ald arriva in un momento in cui i canoni del noleggio a breve termine registrano dinamiche di prezzo in deciso aumento a causa della carenza di vetture, un problema che sta investendo tutto il mondo dell’automotive. Ald, forte della sua flotta, ha deciso dunque di competere su un nuovo terreno e mettere in campo un prodotto che consente di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato, di avere un’auto nuova – anche ibrida o full electric – in circa 48 ore senza investimenti iniziali e senza penali, restituendo il veicolo in qualsiasi momento dopo il primo mese.

Piena libertà di manovra, dunque, e soluzioni di mobilità rinnovate, all’altezza di esigenze nuove. Con Ald Flex si può partire per le vacanze e godere dell’estate in piena tranquillità con un prezzo di 26 euro al giorno iva inclusa per auto di segmento Medium come Fiat 500X, Volkswagen Gold e Ford Kuga, con tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine. E’ previsto chilometraggio illimitato, una copertura assicurativa completa, zero anticipo, la restituzione libera e senza penali dopo 1 mese, la consegna e la restituzione nel centro Ald più vicino, anche in una città diversa da quella di ritiro, manutenzione ordinaria e straordinaria, vettura sostitutiva di pari segmento in caso di fermo auto, soccorso stradale, bollo incluso nel canone, utilizzo per più driver senza costi ulteriori, customer care dedicato.

Una soluzione ideale per trovare un’auto al giusto prezzo e con tutti i servizi del lungo termine, in un momento in cui, complice la stagione estiva e le mancate consegne, trovare un veicolo può rappresentare davvero un’impresa complicata.

Fonte www.repubblica.it