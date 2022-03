Cupra è il brand lanciato nel 2018 come marchio indipendente. Grazie allo stile affascinante delle sue auto che garantiscono esperienze innovative abbinate a prestazioni all’avanguardia, ispira il mondo da Barcellona. Infatti il suo quartier generale e la divisione racing si trovanoo a Martorell, una cittadina vicina a Barcellona. Possiede anche una rete di punti vendita specializzati in tutto il mondo.

Nel 2021 trend di crescita molto positivo

Cupra l’anno scorso, ha mantenuto un trend positivo triplicando le vendite con 80.000 veicoli consegnati, guidate dal successo di Cupra Formentor. E’ stata anche introdotta un’esclusiva versione in edizione limitata di Cupra Formentor VZ5, dimostrando che sportività ed elettrificazione possono formare un connubio perfetto. I

Nel corso di quest’anno, la Casa amplierà la gamma di Cupra Born, primo veicolo 100% elettrico del brand, con modelli con differenti capacità di batterie e anche una più potente versione eBoost.

Negli anni a seguire il Marchio spagnolo continuerà il processo di ampliamento della gamma. Ad esempio il Cupra Tavascan, il secondo modello completamente elettrico del brand, verrà introdotto nel 2024, a cui seguirà nel 2025 l’introduzione della prima urbana elettrica ispirata a Cupra UrbanRebelConcept.

Nel 2024 un nuovissimo Suv ibrido

Inoltre nel 2024 sarà lanciato un Suv completamente nuovo, elettrificato, per affrontare il competitivo segmento dei Suv compatti. Il modello annunciato ieri (23 marzo), verrà progettato per distinguersi grazie all’aspetto disinvolto che trasmette emozioni oltre a coraggio e libertà nelle prestazioni.

Al momento non si conoscono i dati tecnici. Unica cosa che è stata annunciata è che saranno previste varie motorizzazioni anche con tecnologia mHEV e PHEV; la variante ibrida plug-in beneficerà di una tecnologia PHEV di nuova generazione, che le consentirà di percorrere circa 100 km in modalità completamente elettrica: un’autonomia a “zero emission” da record.

La sua lunghezza sarà di circa 4,5 metri, per permettere ai team di designer ed ingegneri di sviluppare un veicolo che racchiuda in sé l’essenza del marchio Cupra, ed offrire al contempo le proporzioni perfette per essere molto competitivi nel segmento particolarmente impegnativo quale è il “C”.

Il nuovissimo Suv elettrificato sarà prodotto insieme ad Audi Q3 Sportback presso lo stabilimento di Györ, in Ungheria, a partire dal 2024.