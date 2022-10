Ad apporre la firma nell’albo d’oro della prima edizione della gara è stato Alberto Battistolli , vincitore sulla Lancia 037 condivisa con Simone Scattolin . In seconda posizione la Lancia Delta HF Integrale di “ Lucky”-Pons e, sul terzo gradino del podio, la Lancia Delta HF Integrale di Bianchini-Paganoni .

Sarà aperta da mercoledì 9 novembre, la sessione dedicata alle iscrizioni. Una “finestra” che si protrarrà fino a mercoledì 30 novembre, termine ultimo per aderire alle due competizioni proposte, il confronto valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico e quello che interesserà i protagonisti del Campionato Italiano Rally Terra , confronto che completerà nel migliore dei modi un weekend “a tinte tricolori”, rendendo il territorio senese assoluto protagonista di un evento di grandi proporzioni.

Una programmazione che vedrà i riflettori puntati ancora su Piazza del Popolo, a Montalcino, location chiamata ad ambientare le fasi di partenza – alle ore 19.30 di sabato 10 dicembre – ed arrivo della gara, prevista il giorno seguente dalle ore 15. Buonconvento sarà invece coinvolta dalle fasi di parco assistenza e di riordino delle vetture, quest’ultimo previsto in Piazza Garibaldi. Un concentrato di agonismo che troverà la propria espressione nell’intera giornata di domenica, preceduta – al sabato – dallo svolgimento delle operazioni preliminari, verifiche e shakedown.

A caratterizzare il confronto moderno, quello valido come appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Rally Terra , saranno le prove speciali “ Pieve a Salti ”, “ La Sesta ” e “ Badia Ardenga ”, tratti ripetuti fino ad un totale di sette passaggi cronometrati distribuiti su sessantanove chilometri.

La Cantina Val di Suga, in Val di Cava e la Fattoria di Caparzo accoglieranno i riordini delle vetture. L’arrivo sulla pedana d’arrivo, la stessa che ha reso protagonisti gli interpreti della sfida alla partenza, manderà in archivio il confronto a partire dalle ore 15,50.

Il giorno successivo, sabato 10 dicembre, la parola passerà al cronometro, con la disputa delle prove speciali “ Pieve a Salti ”, “ Castiglion del Bosco ” e “ Badia Ardenga ”, ripetute per un totale di otto passaggi cronometrati.

Saranno i settanta chilometri proposti dal confronto valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico ad inaugurare il weekend tricolore : la partenza, da Piazza del Popolo a Montalcino , chiamerà all’appello gli esponenti della cornice “d’epoca”, a partire dalle ore 19,30 di venerdì 9 dicembre. Tale momento manderà in archivio una prima giornata contraddistinta dalle operazioni di verifica e dallo shakedown, il test con vetture da gara.

Un abbraccio al motorsport, incluse le specialità “ Regolarità Sport ” e “ All Stars ”, che chiamerà sulle prove speciali toscane gli esponenti del Tricolore. Un doppio appuntamento di grandi contenuti, valido per l’assegnazione dei titoli 2022 nei due diversi scenari e pronto ad elevare gli sterrati che hanno fatto la storia del rallismo internazionale.

In questi giorni la Scuderia Etruria Sport , in collaborazione con Deltamania Montalcino , ha svelato le linee del Rally del Brunello , evento pronto a coinvolgere la provincia di Siena da venerdì 9 a domenica 11 dicembre .

Dal 9 all’11 dicembre Montalcino e la provincia di Siena saranno al centro di due sfide valide per i Campionati italiani Rally Terra e Rally Terra Storico

