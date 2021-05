ROMA – Dopo lo slittamento dello scorso anno a ottobre, a causa della pandemia, l’edizione 2021 della Mille Miglia si riavvicina, almeno per la presentazione, alla tradizionale data di svolgimento fissata a maggio. Così gli organizzatori della corsa “più bella del mondo” come la definiva il “drake” Enzo Ferrari, hanno presentato oggi in diretta streaming dal museo Mille Miglia la nuova edizione che partirà da Brescia il prossimo 16 giugno.

Le 375 auto ammesse in gara, oltre ad alcuni esemplari di particolare pregio iscritti in una “Lista Speciale”, toccheranno circa duecento comuni italiani e, come di consueto, faranno il giro di boa a Roma al termine della seconda giornata di gara per fare ritorno a Brescia sabato 19 giugno. Per la prima volta nella storia della 1000 Miglia rievocativa, riprendendo il senso antiorario di alcune edizioni della corsa di velocità disputata tra il 1927 e il 1957, il percorso di marcia della gara sarà invertito, scendendo verso Roma costeggiando il versante tirrenico, mentre il ritorno si farà sull’altro versante del Belpaese, con i classici passaggi ad Arezzo, Bologna, Modena, Verona, Sirmione e per la prima volta a Salò.

L’edizione di quest’anno della Mille Miglia si contraddistingue poi per il tema “Crossing the Future”, un claim che incarna perfettamente la doppia anima dell’evento, che oggi congiunge da una parte tradizione e heritage e dall’altra innovazione e sperimentazione.

Crossing the Future è il file rouge che unisce la storica gara, all’epoca vetrina delle auto più tecnologiche e innovative, con la Mille Miglia rievocativa che propone lo stesso obiettivo affiancando alle auto d’epoca quelle elettriche della competizione Green e le moderne supercar della Experience. “Mille Miglia è sempre stata una finestra sul futuro dell’automobile – ha spiegato Alberto Piantoni, ad della gara – dal 1927 al 1957, la competizione è stata sinonimo di sperimentazione, innovazione tecnologica e futuro dell’automobile. Oggi vogliamo riportare in vita lo stesso spirito e l’audacia di quegli anni per rispondere alle sfide che caratterizzano la mobilità e il mondo di oggi, a partire proprio dal tema della sostenibilità. Lo abbiamo fatto, per esempio, con l’introduzione delle auto elettriche della Mille Miglia Green che dal 16 al 19 giugno dovranno ripercorrere questa sfida in modalità elettrica”.

In tal senso anche quest’anno sarà riproposto (martedì 15 giugno) il “Green Talk”, tavola rotonda organizzata da Mille Miglia e Fondazione Symbola, dedicata al tema della mobilità sostenibile, alle sfide e alle tendenze del futuro dell’automotive. Confermato infine, il “Ferrari Tribute Mille Miglia”, l’evento collaterale dedicato a oltre cento vetture del cavallino rampante, simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

Fonte www.repubblica.it

