Vespa Elettrica (Red), la Vespa Elettrica vestita di rosso che nasce dalla partnership tra il Gruppo Piaggio e (Red), l’organizzazione no profit fondata da Bono e Bobby Shriver, sarà disponibile presso i dealer Vespa a partire dal prossimo mese di luglio. È proposta nella versione 70 km/h al prezzo di 7.199 Euro Iva inclusa.

Ogni acquisto di Vespa Elettrica (Red) porterà a una donazione per supportare il Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale, per sostenere insieme a (Red) la lotta contro le pandemie.

(Red), dal nome del colore dell’emergenza, è stata fondata nel 2006 per trasformare le aziende in una “cavalleria” per combattere la pandemia di Aids.

Oggi, quella cavalleria sta combattendo anche la minaccia urgente del Covid e il suo impatto devastante sulle comunità più vulnerabili.

Ad oggi, (Red) ha generato quasi 700 milioni di dollari per il Global Fund, aiutando più di 220 milioni di persone.

Dopo (Vespa 946) Red nel 2017 e (Vespa Primavera) Red nel 2020, Vespa Elettrica (Red) è il terzo esclusivo prodotto che nasce da questa importante collaborazione, racchiudendo meglio di ogni altro i valori condivisi di attenzione alla salute globale e di rispetto per l’ambiente e per il pianeta.

Dal Grigio al Rosso

Vespa ha abbandonato la speciale finitura grigia che la contraddistingue da sempre per indossare un vestito completamente rosso: rossa è la scocca in acciaio, così come la sella e anche i cerchi ruota, verniciati in rosso e con bordi diamantati.

Completano l’allestimento le finiture cromate, come il profilo che corre lungo tutto il perimetro dello scudo, i fregi del “cravattino” e la cresta sul parafango anteriore. Vespa e (Red) condividono anche la convinzione che ognuno di noi può fare la propria parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno di noi può guidare il cambiamento: chi acquista Vespa Elettrica (Red) svolge perciò una azione concreta, dato che per ogni esemplare venduto 100 Usd verranno devoluti al Global Fund per sostenere programmi salvavita nelle comunità dove le pandemie colpiscono più duramente.

Vespa Elettrica

Vespa Elettrica, la più moderna icona della tecnologia italiana, è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell’ambiente e unicità di stile. Si caratterizza per la sua guida facile, anzi naturale e nasce come l’espressione più alta della ricerca del Gruppo Piaggio nell’ambito della mobilità elettrica, per andare incontro a una crescente sensibilità sui temi ambientali, con l’obiettivo di fornire soluzioni tecnologiche per un habitat urbano sempre più sostenibile e vivibile.

About (Red)

(Red), dal nome del colore dell’emergenza, è stata fondata da Bono e Bobby Shriver nel 2006 per trasformare le aziende in una “cavalleria” per combattere la pandemia di Aids. Oggi, quella cavalleria sta combattendo anche la minaccia urgente del Covid e il suo impatto devastante sulle comunità più vulnerabili del mondo, rispondendo alla necessità di una azione veramente globale.

(Red) collabora con i marchi e le persone più iconiche per creare prodotti ed esperienze (Red) – che raccolgono fondi per il Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale.

I partner (Red) includono: Amazon, Anova Culinary, Apple, Balmain, Bank of America, Beats by Dr. Dre, Buffalo Games, Claro, eos, Girl Skateboards, The Honey Pot Co., Louis Vuitton, Mavin Records, Montblanc, Primark, Salesforce, Starbucks, Stellantis, Telcel, Therabody, Truff, U-Mask e Vespa.

I sostenitori di (Red) includono Merck e Roche. Ad oggi, (Red) ha generato quasi 700 milioni di dollari per il Global Fund, aiutando più di 220 milioni di persone. Il denaro raccolto dai partner e dalle campagne di (Red) va direttamente a rafforzare i sistemi sanitari e a sostenere programmi salvavita nelle comunità dove le pandemie colpiscono più duramente.