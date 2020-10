ROMA – Il New York International Auto Show definisce le date della prossima edizione, in programma ad agosto 2021. La kermesse motoristica d’Oltreoceano sarà aperta al pubblico dal 20 al 29 agosto mentre il 19 agosto è prevista la giornata riservata alla stampa specializzata.

L’ultimo salone dell’auto di New York si era svolto ad aprile, 17 e 18 le giornate per la stampa, con apertura al pubblico del Javitas Center di Manhattan dal 19 al 28 aprile.

Inaugurando le ultime tendenze automobilistiche, il New York International Auto Show da sempre presenta un’incredibile collezione di design all’avanguardia e straordinaria innovazione. Ogni anno in mostra i veicoli più recenti e le concept car futuristiche del panorama automotive.

