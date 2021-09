MONACO – Con la premiere mondiale della Concept #1 prossima alla produzione e svelata al Salone di Monaco, Smart traccia le linee non solo del primo Suv della propria storia ultraventennale ma anche della nuova generazione di modelli che verrà realizzata con la cinese Geely, di cui la Smart Concept#1 è apripista. I due partner paritari intendono trasformare il marchio in un leader globale di veicoli premium elettrici. La rete di Geely si occuperà dello sviluppo della nuova generazione Smart, mentre lo stile di interni ed esterni sarà curato dal design network di Mercedes-Benz.

‘’La nuova smart Concept #1 – ha dichiarato Daniel Lescow, Vice President Global Sales, Marketing & After-Sales di Smart Automobile – rappresenta il primo segno della nostra visione di una nuova mobilità sostenibile. È caratterizzata da un design moderno, dotazioni premium e tecnologia avanzata”. Il Concept #1 si distingue per le fasce a LED sull’anteriore e sul posteriore, che offrono un dinamico gioco di luci, l’illuminazione ambientale, che si estende allo spazio per i piedi e sotto il cruscotto e un concept UI/UX di nuovo sviluppo, con intelligenza artificiale. Nella Concept #1 la livrea in bianco lucido che la rende è immediatamente riconoscibile come un membro della famiglia Smart, si sposa con decisi elementi di design in antracite e nero nella parte inferiore della carrozzeria, che enfatizzano la robustezza del Suv. Uno degli elementi centrali del design è rappresentata dal roof in cristallo, profilato da una cornice illuminata, che conferisce luminosità agli interni, estremamente spaziosi rispetto alle dimensioni esterne compatte (lunghezza/larghezza/altezza in mm: 4.290/1.910/1.698; passo: 2.750 mm).

L’architettura BEV nativa fa sì che, come il futuro modello di serie a cinque posti, il concept a quattro posti offra uno spazio per le gambe e le braccia pari a quello di veicoli di segmenti superiori, oltre ad un volume importante per i bagagli. La luce ambient integrata nel pavimento del veicolo o le bocchette di ventilazione dal design ricercato sottolineano l’ambizione premium della nuova generazione di modelli Smart. Uno degli elementi di design più significativi degli interni è la console centrale, che si estende tra i sedili anteriori e si integra senza soluzione di continuità con il design del cruscotto. L’elemento di comando centrale è rappresentato dallo schermo tattile 3D indipendente, con display da 12,8 pollici.

La nuova generazione di modelli Smart offrirà il massimo livello di gestione dinamica e sicurezza passiva, oltre a un’importante autonomia della batteria, funzioni di ricarica rapida, un’ampia disponibilità di aggiornamenti over-the-air (OTA) su base cloud per il software del veicolo, caratteristiche di infotainment all’avanguardia e innovativi sistemi di assistenza alla guida. La connettività sarà affidata ad un potente computer centrale che controlla quattro principali domini: infotainment, sistemi di assistenza alla guida, funzioni specifiche per la mobilità elettrica e architettura elettrica/elettronica del veicolo. Grazie agli aggiornamenti software OTA, oltre il 75% di tutte le unità di controllo motore (ECU) può essere continuamente aggiornato da remoto. Un avatar IA aiuta l’utente a navigare tra i diversi menu e le diverse funzioni. Grazie all’intelligenza artificiale, questo assistente virtuale apprende continuamente dal comportamento dell’utente e può così adattarsi sempre più alle preferenze individuali.

Una nuova app per smartphone, appositamente sviluppata per Smart, contribuirà ad accrescere il livello di comfort. Oltre alla funzione di chiave digitale, permetterà, infatti, l’integrazione di vari servizi e funzioni in rete nell’ecosistema digitale dell’utente. Per la sua nuova generazione di modelli, Smart sta anche attuando un’ampia revisione delle strutture per la vendita. Un approccio data-driven ridefinirà l’omnichannel commerce e permetterà di interagire direttamente con i clienti e gli appassionati, favorendo soluzioni mirate per soddisfare le esigenze individuali dei clienti nelle fasi di pre-vendita, vendita e post-vendita.

