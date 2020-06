ROMA – In Italia da gennaio ad aprile le immatricolazioni di veicoli commerciali pesanti (e cioè con peso totale a terra di 16 tonnellate ed oltre) sono state 5.234, con un calo del 25,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Le immatricolazioni di autobus nel nostro Paese, sempre nello stesso periodo, – secondo i dati Acea resi noti dal Centro Studi Continental – sono state 1.302, con un aumento dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I dati dei maggiori paesi europei fanno registrare cali generalizzati delle immatricolazioni di autocarri pesanti e autobus, a causa dal lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Anche il lieve aumento delle immatricolazioni di autobus registrato in Italia nei primi quattro mesi del 2020 non deve trarre in inganno, perché comunque i dati di marzo e aprile sono negativi (rispettivamente -10,1% e -32%). Tornando agli altri paesi europei, nei primi quattro mesi del 2020 le immatricolazioni di veicoli commerciali pesanti sono calate in Germania del 30,8%, in Francia del 39,8%, in Spagna del 23,6% e nel Regno Unito del 38,3%. Nell’intera Unione Europea il calo medio è stato del 35,4%. Anche le immatricolazioni di autobus sono diminuite: in Germania del 6,7%, in Francia dell’8,6%, in Spagna del 48%, nel Regno Unito del 6,7% e nell’intera Ue mediamente del 20,1%

