ROMA – “L’Alfa è una grande sfida italiana. Il futuro partirà da qui”. Parla Jean-Philippe Imparato, 54enne francese di origini italiane e nuovo ceo del marchio di Arese del gruppo Stellantis. Una carriera nell’auto iniziata proprio in Psa (prima in Peugeot e poi in Citroen), a soli 24 anni, subito dopo la laurea presso L’École de Management di Grenoble.

Il futuro si chiama Tonale, il prossimo Suv Alfa, il modello più atteso che sarà costruito a Pomigliano (Stelvio e Giulia a Cassino). L’auto su cui poggia il piano di rilancio della casa. “Il lancio avverrà a marzo del prossimo anno e arriverà in concessionaria a giugno, subito dopo la festa della Repubblica”, dice Imparato. Che aggiunge: “Sarà la prima vettura elettrificata della casa”. E proprio questo l’altro punto fermo del futuro visto che oggi senza modelli elettrificati non si va da nessuna parte. Anzi come dice Imparato “sei morto”. Così, nel prossimo piano prodotto, annunciato nel 2022, comparirà anche la prima elettrica al 100 per cento.

L’idea è quella comunque di usare tutte le piattaforme del gruppo e soprattutto l’alto livello della tecnologia: “Prendo tutto il supporto tecnologico di Stellantis e poi ci mettiamo il nostro, lavorando con la squadra italiana. Anche sul fronte delle sensazioni, delle emozioni di cui ha bisogno un marchio come Alfa”.

Su passione, immagine e strategia, Imparato non ha dubbi: “Alfa è un global premium brand ottimo, conosciuto nel 97 per cento del mondo. La passione è grandissima ma bisogna lavorarci”. Ovviamente da sola non basta. “Dobbiamo, infatti, raggiungere una performance economica che protegga il marchio”, dice il manager, “e le permetta di affrontare il futuro. Il che significa due cose: la prima è che Alfa deve entrare nei segmenti di mercato dove è possibile fare il livello giusto di volumi e che ogni volta che si prende una decisione sugli investimenti deve esserci il ritorno adeguato”.

Ancora più chiaro sui competitor e quindi sulla partita da giocare a livello di modelli: “Voglio convincere il mercato che il valore residuo è all’altezza dei competitor tedeschi. Dobbiamo, quindi, organizzare un business per supportare il valore. Non ho paura di dirlo, la nostra qualità è competitiva con i tedeschi”.

Poi c’è la scommessa dei mercati e naturalmente l’America e la Cina, fondamentali entrambi per l’Alfa e per tutto il mondo dell’automobile. “In Usa ci siamo e ci resteremo”, dice Imparato, “ma dobbiamo migliorare la qualità del business. D’altronde non ci sono altre strade per essere global che mettere Alfa dappertutto. Cina compresa. Su questo ultimo punto resto prudente perché c’è ancora tutto da fare ma vedo che la situazione globale di immagine è davvero sorprendente e il potenziale di crescita enorme. I cinesi vogliono l’Alfa e quelle che vendiamo sono tutte top di gamma e di altissimo livello. Tante Quadrifoglio e GTA”.

E a proposito di Quadrifoglio, sarà questo il nome delle sportive Alfa, una vera e propria linea inserita nel prossimo piano prodotto. Insieme naturalmente al piccolo Suv, quello di segmento B che sarà “elettrificato e prodotto a Tychy, in Polonia”.

