ROMA – Sale la febbre dell’auto elettrica. E’ in corso, infatti, una rivoluzione più importante e decisiva, scattata nella testa della gente che vuole passare alla mobilità ad emissioni zero. Questo e altro è emerso durante la Giornata Mondiale della Mobilità Elettrica (World EV Day), dove è stata lanciata la campagna online da Abb e Green.Tv. Il risultato è sorprendente: da parte degli automobilisti di più di 60 paesi del mondo è arriva una “promessa”, quella di passare quanto prima ad un veicolo elettrico.

Il Regno Unito è in testa fra i Paesi già pronti a questa transizione: il 29 per cento degli automobilisti inglesi ha cioè promesso che a breve acquisterà un’auto elettrica. Subito dopo viene l’India con il 13% e gli Usa con 11%. La Finlandia invece si aggiudica il quarto posto con il 6%, mentre Canada e Svezia sono rispettivamente al quinto e sesto posto entrambe con il 4% delle promesse, mentre settima e ottava si sono piazzate Germania e Australia con il 3 per cento. E l’Italia? Sta in fondo insieme alla Nuova Zelanda con il 2 per cento. Da notare che in questa top ten mancano Paesi importanti come la Francia, l’Olanda, Svezia e Norvegia, tanto per citarne alcuni.

“Il primo World EV Day rappresenta una tappa fondamentale nella storia della mobilità elettrica”, ha dichiarato Tarak Mehta, Presidente di ABB Electrification. “Come headline partner di questa giornata, ABB è molto orgogliosa di vedere come così tante persone in tutto il mondo abbiano aderito concretamente alla campagna di promessa di nuova mobilità con spirito positivo e consapevole. ABB è fortemente impegnata nella sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile del futuro: per questo motivo abbiamo avviato un primo progetto pilota di flotta aziendale elettrica a partire dal Regno Unito, e siamo pronti a replicarlo in altri Paesi, tra i quali l’Olanda”.

Il ruolo di ABB come headline partner del World EV Day rappresenta una ulteriore amplificazione della title partnership già attiva nell’ambito dell’ABB FIA Formula E Championship – il primo campionato automobilistico mondiale totalmente elettrico – il cui obiettivo è proprio quello di incentivare la cosiddetta e-mobility in ambito competitivo attraverso lo sviluppo tecnologico e innovativo.“Una transizione rapida verso la mobilità sostenibile ed elettrica non è mai stata una priorità così urgente”, ha aggiunto Ade Thomas, fondatore di Green.TV. “Con il World EV Day abbiamo voluto promuovere una volta di più la necessità di de-carbonizzare il settore dei trasporti, sensibilizzando l’opinione pubblica a considerare concretamente la mobilità elettrica come scelta di riferimento per uno stile di vita sostenibile e proficuo”.



Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram