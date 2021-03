La mobilità sostenibile torna protagonista a Milano: il Comune lombardo e Leasys, brand Stellantis e controllata di FCA Bank, annunciano l’arrivo di LeasysGO!, l’innovativo servizio di car sharing che permetterà di noleggiare una delle Nuove 500 elettriche. Il lancio, atteso entro le prossime settimane, avverrà a un anno esatto dall’evento di presentazione a Milano della citycar elettrica del brand Fiat.

“In questo periodo difficile che stiamo vivendo, ci fa particolarmente piacere

accogliere un nuovo operatore di car sharing, che porta a Milano una flotta di auto completamente elettriche – ha dichiarato Marco Granelli assessore alla Mobilità del Comune di Milano – La sharing mobility è una realtà consolidata che in questi anni ci ha permesso di contingentare il traffico e limitare l’utilizzo dei veicoli privati senza penalizzare il bisogno di muoversi dei cittadini. Ora puntiamo sull’elettrico grazie a queste Nuove 500 cui mettiamo a disposizione un’infrastruttura di ricarica in via di sviluppo ma già efficiente con 500 punti già presenti e altri 230 punti in via di approvazione e realizzazione. Inoltre, progressivamente, e massimo entro il 2023, come stabilito dal Regolamento per l’aria, tutti i punti di vendita di carburante si dovranno dotare di infrastrutture di ricarica”.

La flotta LeasysGO! ha già debuttato a Torino, città di nascita della Nuova 500, dove, con un abbattimento giornaliero di 1 chilogrammo di CO2, grazie a una flotta di oltre 300 vetture, sono state evitate emissioni pari a 9 tonnellate (9.000 kg) su base mensile1. Le 400 auto presto disponibili a Milano saranno free floating, potranno quindi essere utilizzate dai clienti all’interno dell’area di copertura senza alcuna limitazione e vincoli di parcheggio. Per la ricarica verrà utilizzata l’ampia rete di colonnine elettriche pubbliche presenti in città a cui si aggiungeranno 3 hub di ricarica Leasys dedicati alla flotta di Nuove 500 elettriche.

Ha partecipato allo sviluppo del progetto anche il team e-Mobility di Stellantis che – nell’ambito del piano di transizione alla mobilità sostenibile – ha messo a disposizione tutte le competenze necessarie e l’ecosistema complessivo, come punto di snodo verso una nuova mobilità. Inoltre, il team e-Mobility ha facilitato nella Nuova 500 l’integrazione di una serie di funzionalità specifiche che di fatto rendono la vettura sostenibile e condivisa.

Il servizio nasce come la soluzione ideale per muoversi nelle zone a traffico limitato di Milano. Inoltre, trattandosi di un’auto in car sharing, il parcheggio sarà gratuito, così come la ricarica, interamente gestita dal team di LeasysGO!, garantendo la certezza di trovare sempre una delle Nuove 500 carica e pronta all’uso.

L’arrivo di LeasysGO! a Milano, principale centro economico del Paese, segna per Leasys e FCA Bank il raggiungimento di un traguardo fondamentale per il proprio progetto volto ad affermare una mobilità ecosostenibile tramite la riduzione delle emissioni di CO2. Un progetto che Leasys, brand Stellantis già leader in Italia del noleggio a lungo termine, ha avviato con l’inaugurazione nel 2020 del primo Leasys Mobility Store completamente elettrificato, presso l’aeroporto di Torino Caselle, e subito dopo di Milano Malpensa e Linate, e che andrà avanti nel 2021 con l’elettrificazione di tutti gli Store d’Italia.

“La sostenibilità ambientale rappresenta una delle principali sfide per il futuro del nostro settore, che ha nella mobilità elettrica uno degli elementi cardine, soprattutto in una città come Milano, da sempre in prima linea e all’avanguardia su questo fronte. Siamo per questo orgogliosi di offrire un servizio come LeasysGO!, e grati al Comune di Milano per il prezioso supporto” ha affermato Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e Chairman di Leasys.

