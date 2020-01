Ogni anno in Italia si stima vengano immesse illegalmente nel mercato nazionale tra le 30 e le 40mila tonnellate di pneumatici; questo significa un mancato versamento del contributo ambientale per la raccolta e il riciclo pari a circa 12 milioni di euro, e un’evasione dell’Iva di circa 80 milioni, oltre all’aumentare il rischio di abbandono nell’ambiente di vecchie gomme (chiamati Pfu, cioè i Pneumatici fuori uso) derivanti da attività illegali. Questi i contenuti principali del rapporto ‘I flussi illegali di pneumatici e Pfu in Italia’, presentato oggi a Roma al ministero dell’Ambiente.

Il documento illustra l’attività svolta dall’Osservatorio e dalla piattaforma ‘CambioPulito’ per contrastare le pratiche illegali del settore; il progetto è promosso da Legambiente insieme con i consorzi Ecopneus, EcoTyre e Greentire, e le associazioni di categoria Confartigianato, Cna, Airp, Federpneus e Assogomma.

Da gennaio dell’anno scorso il ministero dell’Ambiente ha imposto ai consorzi della raccolta e del recupero di Pfu un incremento del target del 5%; ma – viene spiegato – i flussi illegali continuano a condizionare il sistema, penalizzando l’attività degli operatori onesti, dal momento che i Pfu illegali si confondono insieme a quelli da raccogliere. Questo porta all’accumulo di Pfu nei piazzali degli operatori e al rischio di abbandoni illegali nell’ambiente.



