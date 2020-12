Advertisements

ROMA – I furgoni alimentati a idrogeno entrano in servizio ad Aberdeen, in Scozia. Un Ford Transit appositamente convertito per l’alimentazione a idrogeno sarà introdotto nella cittadina scozzese nel corso del prossimo anno per le consegne postali, e resterà in prova per un periodo di dodici mesi. “Nell’ambito del nostro impegno costante per la riduzione delle emissioni, stiamo sperimentandoun nuovo furgone alimentato a idrogeno che avrà sede presso il nostro Altens Delivery Office di Aberdeen – spiegano alla Royal Mail – Il Ford Transit convertito ci è stato fornito dal Comune di Aberdeen nell’ambito del progetto “Civitas Portis”, finanziato dall’Ue, che punta a una migliore qualità dell’aria e a opzioni di carburante più sostenibili. Il veicolo è leggermente più grande di un tipico furgone della Royal Mail, il che lo rende potenzialmente più adatto a sostenere la crescita delle consegne di pacchi”.Aberdeen è tra le poche località della Scozia, ad essere dotata di punti di rifornimento a idrogeno, che vengono utilizzate da alcuni tra i primi autobus a due piani al mondo alimentati con questo tipo di fonte energetica “green”. “Come azienda, ci impegniamo ad apportare cambiamenti alle nostre operazioni che riducano il nostro impatto ambientale – ha aggiunto James Baker, ingegnere capo e direttore della flotta della Royal Mail – L’idrogeno è visto da molti come una fonte vitale di energia sostenibile per il futuro; quindi, come tale, è un’aggiunta perfetta al nostro programma di iniziative che ci permette di valutare i modi per raggiungere questo obiettivo, consentendoci al tempo stesso di continuare a consegnare lettere e pacchi in modo sicuro, efficiente e responsabile”. Il Ford Transit appositamente allestito è equipaggiato con un sistema di alimentazione dual fuel, che prevede anche la presenza di un motore a combustione e secondo le stime genererà il sessanta per cento della sua potenza dall’idrogeno. (m.r.)